土耳其讽刺漫画引发抗议 爆警民冲突

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（法新社伊斯坦堡30日电） 土耳其嘲讽杂志「莱蒙」刊登一幅漫画，似乎描绘先知穆罕默德和摩西在空中握手、下方是遭轰炸的城市，引发争议。伊斯坦堡随后爆发警民冲突，法新社记者说，警方发射橡胶子弹和催泪瓦斯，驱离对这幅漫画感到愤怒的抗议群众。

莱蒙（Leman）杂志这幅漫画中可见其中一人说「愿你平安，我是穆罕默德」，另一人说「也愿你平安，我是穆萨（Musa，也是摩西的名字）」。

数十名愤怒的抗议群众攻击伊斯坦堡（Istanbul）市中心一家经常有莱蒙杂志员工光顾的酒吧，引发与警方激烈冲突。

记者说，这起事件迅速演变成牵涉250人至300人的冲突。

土耳其内政部长耶里卡亚（Ali Yerlikaya）在社群媒体X上传影片，当中可见警方逮捕漫画家佩莱万（Dogan Pehlevan），将他双手铐在身后，拖上楼梯。

耶里卡亚写道：「我再次严谴那些画先知穆罕默德（Prophet Muhammad）漫画、企图制造不和的人。绘制这幅卑劣图像的人D.P.（佩莱万）已被逮捕并拘留。这些无耻之徒将受到法律制裁。」

耶里卡亚之后上传另外两段影片，显示另外两名男子被压制在地，警察强行将他们带离家中，拖上警车，其中一人赤脚。

土耳其司法部长屯奇（Yilmaz Tunc）表示，已根据土耳其刑法第216条展开调查，共对6人发出羁押令。根据法规，煽动仇恨和敌意属犯罪行为。

莱蒙杂志在X上发出声明，向感到被冒犯的读者道歉，并称这幅漫画遭到误解。

莱蒙杂志表示，佩莱万本意是凸显穆斯林男子命丧以色列袭击的苦难，无意侮辱伊斯兰教或其先知，「穆罕默德这个名字是全球尊敬先知的穆斯林最常用的名字之一，这幅漫画不是在描绘先知（穆罕默德），也并非嘲讽宗教价值」，外界部分解读是「蓄意恶意」。

莱蒙杂志也敦促司法当局打击所谓的抹黑运动，并要求安全部队保护言论自由。