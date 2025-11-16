土耳其：争取共同主办COP31若受挫准备好单独承办

（法新社伊斯坦堡16日电） 土耳其外交消息人士今天告诉法新社，土耳其希望主办明年的联合国气候变化大会，并表示如果无法就共同主办达成共识，已准备好单独承办大会。

澳洲和土耳其都争取成为明年联合国气候变化纲要公约第31次缔约方会议（COP31）的主办国，这场主办权之争目前陷入僵局。

主办权须经共识决定，因此，除非澳洲或土耳其撤回申办，或在某种程度上同意共同举办，否则两国都将失去主办机会。相关决定应于目前在巴西贝伦（Belem）举行的联合国气候变化大会上作出。

若无法取得共识，大会将在联合国气候变化纲要公约（UNFCCC）秘书处所在的德国西部波昂（Bonn）举行。

该名土耳其消息人士表示，土耳其与澳洲9月在联合国大会年度会议期间进行场边磋商，已就共同主办活动和共同承担高层会议提出初步提案。

但消息人士透露，澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）在致土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）函中否决先前协议，表示联合国规定禁止共同主办，且担忧会让联合国气候变化大会的重点偏离太平洋议题。

消息人士表示，安卡拉支持透过善意协商，制定具弹性的安排，以确保COP31顺利举行。

这位消息人士告诉法新社：「土耳其持续主张共同主办模式，认为这是加强多边主义的一步，但如果无法达成共识，土耳其也准备单独主办会议。」该名消息人士同时表示，艾尔段在回应澳洲总理时也强调此一立场。

巴西已指派代表协助协调澳洲和土耳其的分歧，但外交人士表示，截至目前，双方在于21日高峰会结束之前达成共识方面毫无进展。

部分观察人士指出，土耳其与被认为妨碍气候行动进展的俄罗斯和沙乌地阿拉伯关系密切，恐不利于安卡拉申办。