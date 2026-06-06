地方选举全韩67处选票不足 选委会委员长引咎辞职

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（法新社首尔6日电） 韩国中央选举管理委员会委员长5日请辞。在他请辞前数小时，镇暴警察才刚在首尔一处投票所清场，结束因地方选举选票短缺所引发长达近两天的示威。

南韩6月3日举行的地方选举，是总统李在明上任后的首次全国性投票。李在明因前总统尹锡悦2024年底操弄戒严风波被罢免，去年年中当选总统。

李在明所属执政的共同民主党在大多数选区大获全胜，但却未能攻下关键的首尔市长宝座。

中央选举管理委员会5日深夜表示，全国共有50个投票所受影响，其中首尔超过30处。选委会先前已为首尔14个投票所发生选票短缺公开道歉，并归咎于未能预估投票率。

委员长卢泰岳因这场风波辞职，表示「发生这种不可接受的事件，侵害人民珍贵的投票权，我毫无藉口」但他未提到是否要办重选。

选委会选举政策室长尹在秀（音译）说，这次只印制能应付50%合格选民的选票，是因近几次选举提前投票比例上升，导致大量选票未用完。

部分投票所当天开至晚间10时，以便选民补投，但外界对选委会处理方式的批评声浪依旧未平。

首尔蚕室7洞有抗议群众举着「停止计票」、「选举无效」等标语，阻止当局运走两个票箱。据韩联社报导，选举当晚约数十人集结，至4日已增至逾千人。

民众不满聚集在首尔蚕室7洞第2投票所示威，直到5日上午警方才突破封锁。根据韩国放送公社（KBS）电视台报导，投票所工作人直到5日早上才得以离开。

韩国警察厅官员告诉法新社，经镇暴警察介入，两个装有约2000张选票的票箱5日清晨终于安全运送至开票中心。

网路直播显示，警察将阻挡出入口的示威者以强制方式带离现场，期间有抗议人士叫喊、抵抗。

现场气氛紧张，一名男子高喊「这真是法治国家吗？」而警察则多次要求抗议者让路。

社群媒体上也流传警方拖拉年长男子并与卧躺不肯离开的示威者发生冲突的画面。

李在明4日下令调查选票短缺问题，谴责这种「难以接受的疏失」。

因尹锡悦下台而在野的国民力量党于这次地方选举惨败，但党魁张东赫拿选票短缺作文章，称应该重选。