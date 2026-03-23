地球滞留热量创新高 联合国警告暖化影响恐持续数千年

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（法新社日内瓦23日电） 联合国今天警告，地球滞留的热能在2025年创下历史新高，其暖化影响恐持续数千年。

联合国世界气象组织（WMO）在年度「全球气候状态」（State of the Global Climate）报告中证实，历来最热的11个年份全部出现在2015年至2025年间。

WMO指出，去年是有纪录以来第2或第3热的一年，全球平均气温较1850年至1900年工业化前基准高出约摄氏1.43度。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）说：「全球气候正处于紧急状态，地球正被推向极限，每一项关键气候指标都亮起了红灯。」

他说：「人类刚经历史上最热的11年。当历史重演11次，就不再是巧合，而是应该采取行动的警讯。」

WMO气候报告首次纳入「地球能量失衡」指标，这项指标揭示地球吸收与释放太阳能量的差异。

这个位于日内瓦（Geneva）的机构指出，在稳定气候下，地球接收的太阳能量与向外释放的能量大致相当。然而，随着二氧化碳、甲烷与氧化亚氮（N2O）等温室气体浓度升至「至少80万年来最高水准」，这种平衡已被打破。

WMO表示：「自1960年有观测纪录以来，地球能量失衡持续扩大，尤其在过去20年间加剧，并于2025年达到新高。」

●海洋热含量创新高

WMO秘书长索罗（Celeste Saulo）说：「人类活动正日益扰乱自然平衡，我们将在未来数百甚至数千年承受这些后果。」

根据报告，超过91%的多余热能被海洋吸收。

WMO指出：「海洋所吸收的热能在2025年创下新高，且2005年至2025年间的升温速度，是1960年至2005年的两倍以上。」

海洋升温将带来广泛影响，包括海洋生态系退化、生物多样性流失，以及海洋碳汇能力下降，此外也会助长热带与副热带风暴，并加剧极地海冰流失。

南极与格陵兰冰盖大幅消退，2025年北极海冰年平均范围写下卫星观测时代以来最低或次低纪录。

研究显示，去年全球平均海平面较1993年卫星观测开始时高出约11公分。

报告预测，海洋升温与海平面上升将持续数个世纪。

●气候前景严峻 WMO副秘书长巴瑞特（Ko Barrett）说，气候前景「令人忧心」。

她表示，WMO提供相关证据，盼能促使各界采取行动，但也坦言「这些指标并未朝令人乐观的方向发展」。

在中东战云密布与燃料价格飙升之际，古特瑞斯呼吁全球正视警讯。

他说：「在这个战争时代，气候压力也揭示另一个事实：我们对化石燃料的依赖正在破坏气候与全球安全。」（编译：刘文瑜）