立足瑞士 报道世界
登录

地磁风暴来袭 欧美和澳洲南部可望再次上演极光秀

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社巴黎30日电） 太阳表面大规模爆炸引发地磁风暴，自今晚开始，美国北部、欧洲和澳洲南部可能出现绚烂的极光秀。

20多年来最强磁暴今年5月侵袭地球时，全球各地涌现梦幻极光，也照亮了夏威夷、西班牙和南非等中低纬度地区的夜空，呈现缤纷多彩的景象。极光通常只在地球两极附近可见。

美国太空气象预报中心（Space Weather Prediction Center）营运长贝特维（Mike Bettwy）今天告诉记者：「我们已经看见了几次大规模的日冕巨量喷发（CMEs），即来自太阳表面的电浆和其他物质被抛入太空。」

他说：「因此，太空天气（Space Weather）出现的可能性大大增加。」

日冕巨量喷发预计将于今天至8月1日到来，届时将发布「地磁风暴预警」。

不过，美国太空气象预报中心表示，日冕巨量喷发最有可能在今天到来，届时美国国家海洋暨大气总署（NOAA）将发出G3等级的「强烈」磁暴警示。

5月发生的磁暴被列为威力最强的G5「剧烈」（extreme）等级，意味本周可望出现的任何极光都不太可能像是今年稍早看到的那样，涵盖如此大面积或威力那般强大。

但若当前预测准确的话，今天傍晚时分，美国东北部、中西部（Midwest）北部以及包括俄勒冈州北部在内等其他北部州皆可看见极光。

英国气象局（Met Office）今天表示，未来3天晚上，苏格兰有机会出现北极光，但可能会因「黑夜时间有限而受到阻碍」。

据SpaceWeatherLive网站称，「如果运气好的话」，德国北部、荷兰和比利时也能看到极光。

英国气象局表示，在澳洲塔斯马尼亚州南部和纬度相近地区则可看见南极光。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
10
22 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 宝琳·图鲁班

辅助生殖关乎哪些伦理考量？

您认为当局是否应确保不育者都能够获得医疗辅助生育服务？应给“不孕症治疗”设置怎样的条件？在您生活的国家情况如何？

参与讨论
6
8 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
16
48 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团