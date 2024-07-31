地磁风暴来袭 欧美和澳洲南部可望再次上演极光秀

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（法新社巴黎30日电） 太阳表面大规模爆炸引发地磁风暴，自今晚开始，美国北部、欧洲和澳洲南部可能出现绚烂的极光秀。

20多年来最强磁暴今年5月侵袭地球时，全球各地涌现梦幻极光，也照亮了夏威夷、西班牙和南非等中低纬度地区的夜空，呈现缤纷多彩的景象。极光通常只在地球两极附近可见。

美国太空气象预报中心（Space Weather Prediction Center）营运长贝特维（Mike Bettwy）今天告诉记者：「我们已经看见了几次大规模的日冕巨量喷发（CMEs），即来自太阳表面的电浆和其他物质被抛入太空。」

他说：「因此，太空天气（Space Weather）出现的可能性大大增加。」

日冕巨量喷发预计将于今天至8月1日到来，届时将发布「地磁风暴预警」。

不过，美国太空气象预报中心表示，日冕巨量喷发最有可能在今天到来，届时美国国家海洋暨大气总署（NOAA）将发出G3等级的「强烈」磁暴警示。

5月发生的磁暴被列为威力最强的G5「剧烈」（extreme）等级，意味本周可望出现的任何极光都不太可能像是今年稍早看到的那样，涵盖如此大面积或威力那般强大。

但若当前预测准确的话，今天傍晚时分，美国东北部、中西部（Midwest）北部以及包括俄勒冈州北部在内等其他北部州皆可看见极光。

英国气象局（Met Office）今天表示，未来3天晚上，苏格兰有机会出现北极光，但可能会因「黑夜时间有限而受到阻碍」。

据SpaceWeatherLive网站称，「如果运气好的话」，德国北部、荷兰和比利时也能看到极光。

英国气象局表示，在澳洲塔斯马尼亚州南部和纬度相近地区则可看见南极光。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）