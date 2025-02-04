地震接连不断 希腊岛屿民众：3、4小时就摇一次

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（法新社雅典3日电） 希腊桑托里尼（Santorini）今天连续第4天出现一起又一起的地震，促使数百名居民暂离这个风光明媚的岛屿。

当地1月31日以来地牛持续翻身，促使当局宣布桑托里尼和邻近的伊奥斯岛（Ios）、阿莫尔戈斯岛、阿纳菲岛（Anafi）的学校停课至2月7日。

专家团队组成的委员会今天表示，2月1日以来记录到约200个规模3.0以上的地震。委员会强调，这个现象与「火山活动并无关连」。

抗震规划与保护组织（Organisation of Antiseismic Planning and Protection）负责人雷卡斯（Efthymios Lekkas）今天告诉希腊广播电视公司（ERT），「有极低可能性会发生规模5.5地震」，但排除爆发规模6以上强震的可能性。

在岛上住了17年的导游萨卡瓦拉斯（Kostas Sakavaras）告诉法新社说，他从未经历过这种等级的地震活动，「昨天每3、4个小时就摇一次。这跟过去几次的感受完全不同」。

他说他昨天和妻子带着2个孩子搭上一艘客满的渡轮离开桑托里尼。他说：「我们计划（在希腊本土）待到周末。我认为明天规模会上升，但愿会平静下来。」