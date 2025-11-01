坦尚尼亚大选结果出炉 现任总统哈山高票当选

（法新社三兰港1日电） 坦尚尼亚的选举委员会今天宣布，现任总统哈山以97.66%的高得票率，在总统大选胜出。坦尚尼亚国营电视台报导，一场快速的宣誓仪式也会在今天举行。

坦尚尼亚选举委员会主席姆瓦姆贝格勒（Jacobs Mwambegele）透过国营电视台表示，「我宣布革命党（Revolutionary Party, CCM）候选人哈山（Samia Suluhu Hassan）当选坦尚尼亚联合共和国总统」。

姆瓦姆贝格勒也表示，她总共获得3191万3866票，而总投票数为3267万8844票。

在反对党的关键候选人被监禁或禁止参选后，坦尚尼亚发生多起抗议。

坦尚尼亚的主要反对党民主进步党（Chadema）指出，自10月29日投票日爆发抗议以来，有上百人遭到安全部队杀害。

而哈山从抗议爆发以来，尚未发表任何公开声明。

她率领的政府否认使用「过当武力」，但已封锁网路，并在全国实施严格封锁与宵禁，使外界难以获得资讯。

当地许多新闻媒体网站从10月29日后就没在更新，而许多记者未获准在坦尚尼亚自由作业。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人透过声明表示，「深切担忧」坦尚尼亚的状况，「包含数场游行期间，出现多例死伤报告」。

坦尚尼亚民主进步党发言人昨天告诉法新社，根据一个能确认多家医院与诊所的网路系统显示「约700人」遇害。

一名未具名的维安消息人士与驻三兰港的外交官也告诉法新社，昨天也出现抗议活动，其中死亡人数「达数百人」。三兰港是坦尚尼亚的经济首都。

哈山此次寻求透过压倒性胜利巩固权力，并压制党内批评者。而当局阻挠坦尚尼亚民主进步党参选，并依叛国罪名起诉该党党魁。