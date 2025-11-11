基辅内部反贪对峙数月 乌克兰肃贪机构突袭能源部

（法新社基辅10日电） 在基辅内部就反贪腐行动争执数月后，乌克兰肃贪机构今天表示，已对乌国能源部门展开突击行动。

乌克兰国家肃贪局（NABU）说，与肃贪专责检察署（SAPO）联手进行长达15个月的调查，展开70次搜查行动。

NABU指出，有一个「高层犯罪组织」透过从乌克兰国家核电公司（Energoatom）授予的合约中收取回扣获利。

NABU公布疑似涉案者讨论相关计画的录音，并表示约有1亿美元赃款透过洗钱管道漂白。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今年夏天曾尝试透过立法削弱上述两个肃贪机关的独立性，引发罕见街头示威及国际支持阵营不安，掀起自俄罗斯2022年入侵以来规模最大的公众抗议活动。

泽伦斯基在夜间演说中表示，所有反贪行动都是「非常必要，让乌克兰国家核电公司保持透明是首要之务」。

他说：「政府官员必须与NABU及执法机构合作，彻底根除贪腐。」

泽伦斯基还说：「所有涉及贪污计画的人都得面对法律制裁，必须有刑事判决。」

乌克兰能源部长葛林丘克（Svitlana Grynchuk）在记者会上表示，乌克兰国家核电公司及能源部门会尊重调查。

她说：「确保调查行动透明、公开，这点至关重要。」 乌克兰媒体报导称，该贪污计画涉及泽伦斯基亲信、「95街区工作室」（Kvartal 95）合伙人明迪奇（Timur Mindich）。95街区工作室由泽伦斯基创立，他在从政前是知名喜剧演员。 NABU并未透露在调查中遭锁定的对象。

在乌克兰即将迎来冬季、能源设施频遭俄罗斯攻击及大规模停电之际，这些贪污指控再度引发公愤。

反贪运动人士波格拉维斯（Martyna Boguslavets）在社群媒体说，当前的战争不仅发生在前线，还有一场「体制内的战争」，也就是「推动改革者与想用金钱与沉默掩盖一切的人之间的战争」。（编译：刘文瑜）