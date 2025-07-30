堪察加解除海啸警报 法属群岛示警4公尺巨浪恐来袭

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（法新社法属玻里尼西亚巴比提／莫斯科／东京30日电） 俄罗斯堪察加半岛外海发生规模8.8强震后，南太平洋法属马贵斯群岛当局指出，预计当地今天凌晨将会遭到4公尺高巨浪侵袭。

俄罗斯远东地区堪察加半岛（Kamchatka Peninsula）外海今天上午发生规模8.8强震，促使太平洋沿岸部分地区撤离民众并发布海啸警报。

在强震发生超过11小时后，堪察加半岛当局宣布，已经解除对当地发布的海啸警报。

堪察加半岛负责因应紧急状况的官员勒贝迪夫（Sergei Lebedev）在社群媒体上宣布：「堪察加边疆区亲爱的居民和访客们，我们来自紧急事务部的同事已经解除海啸预警。」

与此同时，法兰西共和国驻法属玻里尼西亚高级专员公署在声明中指出，马贵斯群岛（Marquesas Islands）当中的努库希瓦岛（Nuku Hiva）于当地时间凌晨1时左右预料将出现「1.1公尺到4公尺高」海浪，并表示预计瓦胡卡岛（Ua-Huka）和希瓦瓦岛（Hiva Oa）也会受到影响。

日本气象厅今晚则将对范围广大地区发布的「海啸警报」下调为「海啸注意报」。

据气象厅警报分级，「海啸警报」为波高1公尺到3公尺间，「海啸注意报」为0.2公尺到1公尺间。