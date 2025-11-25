塔利班控巴基斯坦空袭阿富汗 10死

（法新社喀布尔25日电） 巴基斯坦白夏瓦市一处准军事设施昨天发生自杀攻击事件后，邻国阿富汗的塔利班政府发言人今天表示，巴基斯坦对阿富汗发动空袭，造成至少10人丧生。

塔利班（Taliban）政府发言人穆贾希德 （Zabihullah Mujahid）在社群平台X上发文指出，巴基斯坦入侵部队轰炸柯斯特省（Khost）一名平民的住家，「造成9名孩童（5男4女）与1名女性殉难」。

他补充道，另有4名平民在锁定阿富汗边境地区库纳尔（Kunar）与巴克迪卡（Paktika）的空袭中受伤。

巴基斯坦政府官员与军方尚未对这波突袭发表评论。

位于白夏瓦市（Peshawar）的巴基斯坦准军事部队联邦警备队总部昨天遭到自杀攻击，造成3人死亡、11人受伤。

目前尚无组织宣称犯案，但国营巴基斯坦电视公司（PTV）报导，袭击者为阿富汗国民。

巴基斯坦总统札达里（Asif Zardari）则将矛头指向激进组织「巴基斯坦塔利班运动」（Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP）。巴国指控他们从阿富汗境内发起行动，该组织与阿富汗塔利班有相同意识形态。

本月稍早，巴基斯坦首都伊斯兰马巴德也发生自杀炸弹攻击，造成12人死亡，巴基斯坦塔利班运动旗下的分支组织宣称犯案。