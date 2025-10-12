塞席尔政坛翻盘 在野党领袖赫米尼赢总统决选

（法新社塞席尔首都维多利亚12日电） 选举委员会结果显示，塞席尔在野党领袖赫米尼（Patrick Herminie）今天赢得总统决选，这次竞选主要聚焦于环境和经济问题。

这个位于印度洋的群岛国家拥有非洲最高的人均财富，根据世界银行（World Bank）数据约为1万8000美元（约新台币55万元），但却容易受到气候变迁影响，且毒品成瘾问题十分猖獗。

赫米尼在胜选演说中承诺，将降低生活成本、重振公共服务，并凝聚国家向心力。 他表示：「我将成为所有塞席尔人的总统，并将停止差别待遇，让每个人都有发光发热的机会，藉此终止国家分裂。」

由于赫米尼与主要对手、即将卸任的总统拉姆卡拉万（Wavel Ramkalawan）上个月未能取得超过50%的绝对多数，因此选举进入决选。

今天公布的结果显示，赫米尼得票率为52.7%，而拉姆卡拉万得票率为47.3%。

拉姆卡拉万向即将上任的塞席尔第6任总统赫米尼表示祝贺。拉姆卡拉万曾于1998年至2011年以及2015年至2020年两度领导反对党。

拉姆卡拉万说：「我留下的政绩足以让许多总统汗颜…我希望赫米尼总统能继续维持这样的水准。」

赫米尼所属的联合塞席尔党（United Seychelles），自该国1976年独立以来长期主导国内政治，上个月的国会选举中取得26个席次中的15席。

2023年，赫米尼被控「施展巫术」，他称此为政治攻击，该案在几个月后即被撤销。

出身医生的赫米尼，曾任政府反毒机构首长，并誓言要解决极其严重的海洛因成瘾问题，造成此问题的部分原因为塞席尔位于非洲和亚洲之间的毒品运输路线上。

塞席尔药物滥用防治与康复机构表示，在约12万人口中，约有5000至6000人使用海洛因，但另有估计此数字高达1万人。