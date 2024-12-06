墨尔本犹太会堂疑遭人纵火 澳洲总理谴责暴行

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（法新社雪梨6日电） 澳洲警方表示，墨尔本一座犹太会堂今天黎明发生一起「可疑」火灾，澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）谴责此事为「暴行」。

警方指出，大火对建筑物造成「重大损害」，电视画面显示消防人员透过门口朝火苗洒水。

警方表示，墨尔本东南方近郊里彭利（Ripponlea）的艾达斯以色列犹太会堂（Adass Israel Synagogue）凌晨4时10分发生火警。目前并未传出伤亡。

犹太会堂董事会成员克雷恩（Benjamin Klein）说，起火当时，数名信徒正坐在会堂内祷告。他说，会堂在过去12个月内因安全问题加强保安措施，但未透露更多细节。

艾班尼斯表示，他「明确」谴责这起事件。

艾班尼斯透过声明说：「在宗教场所发生这种暴力、胁迫与破坏，是种暴行…这种攻击行为显然目的要在社区中制造恐惧。」

他表示，他对反犹主义「零容忍」，「澳洲绝对不容」反犹主义。

他还说，澳洲联邦警方将协助维多利亚州（Victoria）进行调查。

「这种蓄意的非法攻击，违背了我们作为澳洲人的一切，以及我们为了建设国家所付出的一切努力。」

加萨（Gaza）爆发的战争，在澳洲多座城市和世界许多地方都引发支持以色列与巴勒斯坦的示威者抗议。