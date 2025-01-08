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墨总统：无证据显示墨西哥生产芬太尼

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（法新社墨西哥市7日电） 美国总统当选人川普扬言将就走私毒品问题对墨西哥课徵关税后，墨西哥总统今天表示，未发现任何证据显示他们国家正在生产强效合成鸦片类药物芬太尼（Fentanyl）。

薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）在记者会上表示：「到目前为止，我们还没有发现前驱化合物抵达，因为大多数前驱化合物来自亚洲，也没有发现整个过程都是在墨西哥制造。」

她说：「在我国已捣毁的，主要是冰毒实验室。」

薛恩鲍姆强调，她的政府致力打击非法毒品分销。

近几周，墨西哥当局宣布多起芬太尼及前驱化合物的重大缉获案。

芬太尼毒性是海洛因的50倍，在美国已导致数万人药物过量死亡。

将于1月20日展开任期的川普扬言，如果墨西哥未能遏制毒品和移民流动，将对墨西哥出口产品徵收25%的关税。

美国缉毒局（DEA）表示，墨西哥贩毒集团是美国合成毒品危机的「核心」。

2024年国家毒品威胁评估（2024 National Drug Threat Assessment）写道，「西纳罗亚」贩毒集团（Sinaloa Cartel）「在透过操纵全球供应链和墨西哥秘密芬太尼实验室激增下，主导了芬太尼市场」。

据称，这个贩毒集团「至少自2012年以来，一直在大量生产芬太尼」。

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