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墨西哥中部城市传枪响 至少11死

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（法新社墨西哥伊拉坝托市25日综合外电报导）当局今天表示，墨西哥中部一座帮派暴力猖獗的城市在宗教节日期间惊传枪响，造成11人死亡、至少20人受伤。

法新社报导，这起枪击事件发生于昨天晚间，地点在瓜纳华托州（Guanajuato）伊拉坝托市（Irapuato），当时民众正在庆祝施洗约翰诞辰日（Nativity of John the Baptist）。现场可见血迹斑斑，墙上留有弹孔。

一名基于安全考量而不愿具名的目击者告诉记者：「现场一片混乱。大家把伤者抬上车，急忙赶去医院，试图救他们一命。」

瓜纳华托州检察官办公室表示死者包括一名17岁少年，以及8名成年男性和2名女性，并誓言不会让犯案者逍遥法外。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）谴责这起枪击事件「令人发指」，并表示当局已展开调查。

薛恩鲍姆在每日记者会上表示，这起事件属于一场「冲突」，但未透露有关事发情况或受害者的细节。

一段在网路流传的影片显示，当人们正在跳舞、彼此交流时，现场突然传出枪响，引发一阵恐慌。

瓜纳华托州州长德尼斯（Libia Dennise）也谴责这场流血事件，并向受害者和其家属表达「支持与哀悼」之意。

根据官方数据，瓜纳华托州去年记录到超过3000起谋杀案，居墨西哥各州之首。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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