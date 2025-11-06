墨西哥乌鲁阿潘市长遇刺身亡 遗孀承诺延续反毒行动

（法新社墨西哥市5日电） 墨西哥乌鲁阿潘市（Uruapan）反毒市长曼索（Carlos Manzo）1日遭暗杀，他的遗孀今天宣誓接任市长职务，誓言将延续丈夫的扫毒使命。

季洛希（Grecia Quiroz）宣誓就职后在米却肯州（Michoacan）议会发表谈话时表示，她的丈夫曼索曾多次寻求协助，但联邦当局「从未聆听他」的意见。

40岁的曼索1日在亡灵节（Day of the Dead）公开活动上遭枪击身亡，他担任墨西哥酪梨产区乌鲁阿潘市市长仅1年多。

他以打击墨西哥恶名昭彰的贩毒集团为竞选主轴，他遭暗杀身亡引发支持者抗议，他们原本期盼曼索能成功遏制此区日益严重的暴力事件。

季洛希说：「请仔细聆听，让每个人都听得清清楚楚：曼索的遗志将延续，即使他已被噤声。这个使命仍会继续。」

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）的政府昨天在米却肯州启动安全计画，加强联邦部队在当地的部署。

季洛希将担任市长直到2027年，完成他丈夫当选的任期。

曼索于2024年9月就职，巡视市区时皆穿着防弹背心。他在接受访问与在社群媒体发文时，经常公开谴责暴力的毒品贩运集团。

米却肯州的贩毒集团包括势力庞大的哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）与新米却肯家族（La Nueva Familia Michoacana），这两个组织都在2月被美国总统川普列为恐怖组织。