墨西哥女性抗议性别暴力 平均每天10人遇害引关注

（法新社墨西哥市25日电） 根据官方数据显示，墨西哥平均每天有10名女性或女孩因性别暴力丧命，数百名女性今天在墨西哥市上街抗议这类犯罪。

墨西哥律师培瑞斯（Alejandra Perez）表示，自从遭前夫施暴、导致一度失能后，她每天都活在恐惧中。

但这名37岁女性仍鼓起勇气参与抗议，控诉墨西哥性别暴力加害者往往逍遥法外。她高举一张画着涉嫌攻击她男子的海报参与游行。

她谈到女儿的父亲时表示：「我3年前对他提出告诉，这个人到现在还逍遥法外。司法体系非常缓慢。不幸的是，许多女性被迫自行调查案件。」

联合国指出，墨西哥15岁以上的女性，有7成一生中至少曾遭遇过某种形式的攻击。

墨西哥国会纪录显示，2024年有3430名女性死于暴力，其中有829人是因性别而遭杀害的「女性命案」受害者。

墨西哥近年掀起一波女性主义浪潮，浪潮源于高涨的性暴力案件数与加害人逍遥法外现象。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）近期启动全国性的反性骚扰及性侵运动，原因是一段男子对她毛手毛脚的震撼影片，使这个广泛问题备受瞩目。

薛恩鲍姆这位墨西哥首位女性领导人提出计画，要求全国性侵案件必须判处有期徒刑，并鼓励女性向警方报案。