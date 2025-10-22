墨西哥安全消息人士：古巴逮捕中国芬太尼毒枭

afp_tickers

2 分钟

（法新社墨西哥市22日电） 墨西哥安全消息人士今天告诉法新社，古巴逮捕了一名中国芬太尼毒枭，他今年7月在墨西哥关押期间逃脱，同时遭美国与墨西哥通缉。

墨西哥安全消息人士指出，这个中国毒枭名叫张志东（Zhi Dong Zhang,音译），绰号「王兄」（Brother Wang），他将留在古巴，等待当局对其引渡事宜作出裁定。

据称，张志东与墨西哥贩毒集团「西纳罗亚集团」（Sinaloa Cartel）与「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation）密切合作，这两个集团被美国政府列为「外国恐怖组织」。

张志东于2024年10月在墨西哥被捕，被关押在墨西哥市一座监狱，等待关于引渡至美国的听证会，美国已就洗钱罪名对他发布逮捕令。他曾获准居家监禁，但在今年7月逃脱。

在美国总统川普主政下，美国政府持续向墨西哥及中国施压，以遏制毒品走私，尤其是导致美国用药过量危机的强效止痛剂芬太尼（Fentanyl）。

墨西哥安全部长贾西亚（Omar Garcia Harfuch）去年曾表示，张志东被视为「主要的国际洗钱操盘手」，负责「与其他贩毒集团建立联系，将芬太尼从中国转运至中美洲、南美洲、欧洲及美国」。

芬太尼是一种合成鸦片类药物，效力比海洛因强50倍，而且生产更容易、成本更低。