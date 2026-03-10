墨西哥总统：停止美国武器流入贩毒集团

（法新社墨西哥市9日电） 在遭到美国总统川普批评打击贩毒集团不力后，墨西哥总统薛恩鲍姆今天呼吁美国停止武器流入这些集团。

川普7日在佛罗里达州高尔夫俱乐部与拉丁美洲盟国领袖就如何对抗毒品集团这个「癌症」进行会商时，将矛头指向墨西哥。

他对现场多为右派或极右派领导人表示，「现在是贩毒集团在治理墨西哥，情况持续在恶化」。他在发起由17个国家组成的「反贩毒集团」联盟时说，「我们不能坐视不管」，并表示可以提供美国飞弹，誓言「将他们（指墨西哥贩毒集团）根除」。

薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天则态度坚地把球丢回给华府。

这位左翼领袖表示：「如果能阻止美国非法武器流入墨西哥，这些集团将无法取得他们进行犯罪活动所需的强大武器。」她表示，墨西哥贩毒集团使用的武器有75%来自北邻美国。

在川普要求阻止毒品流入美国的压力下，薛恩鲍姆已经加强打击组织犯罪。

墨西哥军方上个月击毙墨西哥和美国头号通缉犯之一的毒枭欧塞奎拉（Nemesio Oseguera），他是势力庞大的哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）集团首脑。

薛恩鲍姆接受与美国分享情报，但坚持不接受美国军事介入对付这些集团。

她今天强调：「墨西哥境内的行动由武装部队、安全部、国家卫队（National Guard）、州警和检方执行。」