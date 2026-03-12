墨西哥教长：考虑限制儿少使用社群媒体

afp_tickers

2 分钟

（法新社墨西哥市11日电） 墨西哥公共教育部长德拉加多（Mario Delgado）告诉法新社，他们考虑对未成年人实施类似澳洲的社群媒体限制措施。

随各界对儿童接触网路有害内容及长时间使用萤幕的疑虑升高，多个国家正加强社群平台的年龄限制。

德拉加多透露，墨西哥政府已开始谘询教师、家长代表等多个公民社会团体，预计6月前提出相关建言。

澳洲自去年12月起，要求TikTok、YouTube、Snapchat等主要社群平台移除16岁以下用户帐号，否则将面临高额罚款。

法国国民议会（下议院）今年1月通过法案，禁止15岁以下未成年人使用社群媒体，法案目前尚待参议院批准。

英国、西班牙、丹麦、印度、印尼及葡萄牙也在研究类似限制措施。

德拉加多告诉法新社：「国家有责任守护及教育未成年人的权益，因此我们应该考虑设下适当的界限。」

他并说：「Meta、Facebook和TikTok关注的重点在于用户人数，却未针对可能影响儿童情绪健康的内容设下防护机制。」意指儿童可能接触到暴力、色情或网路霸凌等内容。

TikTok在给法新社的声明里表示，平台已采取行动防止儿童使用，他们认为13岁以下儿童不应该使用社群媒体。

TikTok及Meta（Facebook和Instagram母公司）皆规定用户须年满13岁，并针对13至17岁的青少年用户设有自动安全与隐私机制。

然而，外界对这些控管措施的落实度仍持批评态度。