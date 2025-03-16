墨西哥新近发现失踪者遗骨 全国多地悼念

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（法新社墨西哥市15日电） 墨西哥民间团体日前在西部哈里斯科州一处疑似为贩毒集团训练场的地方，发现烧焦的受害者遗骨、鞋子和衣物。墨国各地民众今天聚集示威抗议，要求当局伸张正义。

根据法新记者及当地媒体报导，除了寻获受害者遗骨的哈里斯科州（Jalisco），首都墨西哥市（Mexico City）、蒂华纳（Tijuana）、韦拉克鲁斯州（Veracruz）、圣路易波多西州（San Luis Potosi）等地也都有民众举行示威。

在墨西哥据报有10万多人失踪，由失踪者家属组成的寻找失踪者团体「搜寻战士」（Guerreros Buscadores）本月5日在一座农场找到受害者遗骨，那里疑似曾是贩毒集团留置强迫入伙成员的地点。

「搜寻战士」称这座农场是设有「秘密火葬场」的「灭绝中心」。尽管墨西哥已习惯日益加剧的贩毒集团相关暴力事件，这一发现仍震惊全国。

在墨西哥市，示威者陈列蜡烛与成排的鞋子，以悼念失踪者。

现年58岁的柯罗纳（Aurora Corona）说：「我来此为我的儿子及所有失踪者发声。」她的儿子去年3月在东北部新利昂州（Nuevo Leon）失踪。