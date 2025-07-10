墨西哥称萨尔瓦多飞机涉毒品走私 萨国召回大使抗议

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（法新社圣萨尔瓦多10日电） 萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）昨天召回了驻墨西哥大使，并要求墨西哥澄清其安全首长宣称拦截了一架来自萨尔瓦多的飞机、机上载满古柯硷的说法。

墨西哥安全部长贾西亚（Omar Garcia Harfuch）8日说，当局侦测到一架「来自萨尔瓦多」的小飞机，机上载了428公斤的古柯硷，并已逮捕3人。

布格磊昨天在社群平台X发文称这项说法「不实」，并表示召回了萨尔瓦多的大使康纳斯（Delmy Canas）。

布格磊并召开记者会播放了贾西亚发言的影片，并称「我们要求墨西哥政府立刻澄清并更正此事」。

根据布格磊的说法，上周哥斯大黎加通报「在其领土西北方出现可疑飞机轨迹」，这引发了中美洲航空安全网络的「区域警报」。

布格磊说，这架飞机的「轨迹」显示其「进入了哥斯大黎加领空，随后从雷达上短暂消失，再次出现时，朝着太平洋方向飞去」。布格磊表示，被捕的3人为墨西哥公民。

他说，该飞行轨迹已获得「监控区域非法贩运」的美国联合跨部门南方特遣部队（Joint Interagency Task Force South）的「确认」。

布格磊称：「萨尔瓦多不庇护罪犯，也不容忍毒品走私。我们过去没这么做，现在也不会这么做。我们不会允许他们试图将我们牵扯进与我们无关、也不属于我们的行动中。」

中美洲是南美洲贩毒集团将古柯硷运往世界最大古柯硷消费国美国的通道。

布格磊因为打击帮派而广受欢迎，他让萨尔瓦多的暴力事件降到了历史低点，但他也因限制自由并允许在没有逮捕令情形下进行大规模逮捕而受到人权组织批评。