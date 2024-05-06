墨西哥：井底3具遗体证实为失踪冲浪客

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（法新社墨西哥蒂华纳5日电） 墨西哥检察官今天表示，经家属辨认，在墨国西北部找到的3具遗体证实为在冲浪之旅中失踪的一对澳洲兄弟和1名美国人。

声明指出，检察官办公室证实，在下加利福尼亚州（Baja California）恩瑟纳达（Ensenada）以南地区一处井中发现的3具遗体，分别为来自澳洲的兄弟档卡勒姆．罗宾森与杰克．罗宾森（Callum and Jake Robinson），以及他们的美国友人卡特（Jack Carter）。

3名死者来墨西哥进行冲浪之旅，但4月27日之后便音讯全无，直到本周稍早才在一个超过15公尺深的井底发现3具高度腐烂的遗体。

根据之前在社群媒体发布的寻人贴文，失踪的澳洲罗宾森兄弟档分别为33岁和30岁，并称他们30岁美国友人的名字为杰克．卡特．洛德（Jack Carter Rhoad）。

检察官安德拉德（Maria Elena Andrade）稍早在记者会上表示，3名受害者「头上皆有弹孔」，据信是有人觊觎他们的皮卡车而招来杀身之祸。安德拉德表示，已在不远处找到这辆被焚毁的车辆。

检察官团队表示，有2男1女涉嫌直接或间接参与此案，3人已被拘留。