夏威夷几劳亚火山喷发 滚烫岩浆直窜天际

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（法新社洛杉矶23日电） 美国火山学家表示，夏威夷大岛（Big Island）的几劳亚火山（Kilauea）今天再次喷发，滚烫岩浆直窜天际，一度达到80公尺。几劳亚火山是世界上最活跃的火山之一。

影像画面显示，几劳亚火山口的巨大裂缝不断地朝空中喷出熔岩。

美国地质调查所（USGS）夏威夷火山观测站（Hawaiian Volcano Observatory）指出，当地时间凌晨2时（格林威治时间12时）刚过不久，火山口的西南部分就开始喷发。

这个机构说：「在凌晨4时30分，观察到熔岩喷泉的高度达到了80公尺…包括熔岩炸弹在内的熔融物质正从火山口底部裂缝喷向火山口西部边缘。」

此外，几劳亚火山也将其他物质喷向空中。

「火山气体和细小火山粒子直窜海拔6000至8000英尺（1829到2438公尺）高空…风正在将这些物质吹往西南方向。」

夏威夷火山观测站表示，从裂缝中散发出的二氧化硫会与大气中的其他气体发生交互反应。

而所谓的火山烟雾会对人类和动物以及农作物构成影响。

自1983年以来，几劳亚火山一直非常活跃，火山喷发相对频繁，最近一次是在9月。

几劳亚火山是夏威夷群岛6座活火山之一，其中还包括世界上最大的毛纳罗亚火山（Mauna Loa），但几劳亚火山更为活跃。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）