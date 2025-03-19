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你们对瑞士中立的看法

有人说瑞士已经不再中立，也有人认为瑞士的中立几个世纪以来从未改变。

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时事通讯：瑞士媒体里的中国

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时事通讯：瑞士媒体里的中国

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事实上，在关于瑞士的一切认知中，中立可能是最容易被误解的。它既包含严格的法律规范，也有灵活的政策安排，本质上始终如一，但具体形式却会随时代变化而调整。

我们从一开始就持续关注瑞士的中立问题，想了解更多内容，请访问我们的网站。瑞士的中立模式未来会如何发展？我们向大家征求了意见，我们一起听听几位读者的看法。

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