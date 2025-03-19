外交事务 你们对瑞士中立的看法 有人说瑞士已经不再中立，也有人认为瑞士的中立几个世纪以来从未改变。 此内容发布于 2025年03月19日 - 09:00 1 分钟 其他2种语言 English en Your thoughts on Swiss neutrality 原版 更多阅览 Your thoughts on Swiss neutrality 日本語 ja スイスの中立、あなたはどう思う？ 更多阅览 スイスの中立、あなたはどう思う？ 相关内容 相关内容 时事通讯：瑞士媒体里的中国 如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。 更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国 事实上，在关于瑞士的一切认知中，中立可能是最容易被误解的。它既包含严格的法律规范，也有灵活的政策安排，本质上始终如一，但具体形式却会随时代变化而调整。 我们从一开始就持续关注瑞士的中立问题，想了解更多内容，请访问我们的网站。瑞士的中立模式未来会如何发展？我们向大家征求了意见，我们一起听听几位读者的看法。 阅读最长 相关内容 外交事务 中国跨国镇压下的藏人和维吾尔人：”瑞士必须立即采取行动” 更多阅览 中国跨国镇压下的藏人和维吾尔人：”瑞士必须立即采取行动” 相关内容 瑞士视角 瑞士媒体：特朗普的沉默让台湾忧虑 更多阅览 瑞士媒体：特朗普的沉默让台湾忧虑 相关内容 生活&养老 享受合住生活的瑞士模特奶奶 更多阅览 享受合住生活的瑞士模特奶奶 相关内容 科学 TikTok越风靡，欧洲和瑞士越不安 更多阅览 TikTok越风靡，欧洲和瑞士越不安 相关内容 联邦政治 “瑞士和欧盟的双边道路行不通” 更多阅览 “瑞士和欧盟的双边道路行不通” 讨论最多 下一个 以前 相关内容 讨论 提问者： Giannis Mavris 未来的瑞士中立模式是什么？ 瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。 参与讨论 2024年11月13日 381 赞 276 留言 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： Benjamin von Wyl 美国打退堂鼓，瑞士应该在促进世界民主的工作中，如何重新调整？ 美国原是瑞士在促进世界民主方面最重要的合作伙伴，特朗普上任后冻结了国际合作项目的资金，瑞士应该任何重新调整？ 参与讨论 2025年03月07日 3 赞 15 留言 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： 张樱 随着政治和经济联盟加速洗牌，包括瑞士在内的各个小国该如何自处？ 对您所在的国家来说，哪些政治和经济联盟可以成为贵国在经济、外交和军事协调方面志同道合的伙伴？为什么？ 参与讨论 2025年03月05日 2 留言 查看讨论 阅读最长 该故事中的文章 时事通讯：瑞士媒体里的中国 您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。 请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。 阅读更多 下一个 以前 相关内容 讨论 提问者： Giannis Mavris 未来的瑞士中立模式是什么？ 瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。 参与讨论 2024年11月13日 381 赞 276 留言 查看讨论 相关内容 瑞士为什么是中立国？ 瑞士有军队吗？ 瑞士自1815年起成为中立国，但是瑞士依然拥有自己的军队，用来自卫和维护国内安全。 更多阅览 瑞士为什么是中立国？ 瑞士有军队吗？ 相关内容 瑞士中立：路在何方？ 乌克兰战争迫使瑞士对其中立性进行重新定义。瑞士的中立长期以来被认为是和平与繁荣的秘诀，目前却越来越被国际社会视为机会主义和不合时宜的表现。 更多阅览 瑞士中立：路在何方？ 相关内容 瑞士军队、科索沃和中立问题 此内容发布于 2023年11月29日 瑞士派兵驻扎科索沃属于确保科索沃和平的国际使命中的一部分。通过对瑞士驻科索沃维和部队的了解，有助于理解瑞士围绕中立的辩论，并知道北约从中扮演的角色。 更多阅览 瑞士军队、科索沃和中立问题 相关内容 瑞士希望“与欧洲同步，但保持独立” 此内容发布于 2022年03月16日 自从瑞士对俄罗斯实施制裁以来，其他国家的人都认为瑞士放弃了中立，这是误解吗？就此我们采访了瑞士常驻联合国代表团团长Pascale Baeriswyl。 更多阅览 瑞士希望“与欧洲同步，但保持独立”
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