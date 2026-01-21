国际法必须严格遵守，否则就是一纸空文

瑞士前联邦委员，现任欧洲委员会秘书长阿兰·贝尔塞(Alain Berset)指出，我们正在见证冷战思维死灰复燃，欧洲必须为保护法律框架而战。

7 分钟

一年多前，我刚刚就任欧洲委员会秘书长时，从未料到自己竟要撰文探讨美国对欧洲委员会成员国采取军事行动的可能性。

然而现实已然如此。

美国总统特朗普宣称，要将格陵兰岛——隶属丹麦王国的半自治领土(丹麦既是欧洲委员会成员，也是北约创始成员国)——纳入美国，且不论是使用“温和手段”，还是“强硬手段”，志在必得。

他这番有关领土的言论不仅触发了两国间的紧张局势，更给格陵兰岛人民的权利、意愿及民主抉择带来了不确定性。虽然目前该意图仍停留在言论层面，但委内瑞拉近日的遭遇足以表明，言论可在弹指间转化成实际行动。

特朗普还提到，能够阻止他的不是国际法，只有他的“良知”，全然无视二战后建立的法律秩序。

诞生于二战后的欧洲委员会(多语)外部链接共有46个成员国，其中包括英国、土耳其等非欧盟国家。其创建的初衷是必须依靠法律，而非蛮力，保障个人尊严与权利，以及国家主权平等。然而，战后法律秩序的核心缔造者如今公然挑衅国际法，撼动了我们数十年来为之奋斗的国际秩序根基。

民主、多边主义及问责制塑造了战后秩序。然而，这些理念逐渐被斥为精英主义，过度敏感和陈词滥调。大西洋两岸都该扪心自问：我们是否愿意生活在一个将民主诠释为软弱、真相当作观点，正义沦为可选项的世界？

丹麦对格陵兰岛的主权，及格陵兰岛的高度自治是法律赋予的权利。其根基是国际法明确定义丹麦领土完整不可侵犯，旨在保障格陵兰岛的稳定与合法性，同时维护(而非限制)格陵兰岛主导自身未来的民主权利。

特朗普政府将觊觎格陵兰岛的主张解释为“合理的国家安全关切”。但美国已经在格陵兰岛的皮图菲克太空基地(Pituffik Space Base)部署了军事力量。在现有的协议(英)外部链接框架下，美国完全可以在不威胁丹麦主权、无需哥本哈根或努克批准、且不涉及任何领土转让的前提下大幅扩展合作。

这表明背后另有隐情。

我们看到，一种陈旧的战略思维正在抬头：这是典型的冷战思维，将地缘视作宿命；将影响力看成“不是你赢就是我输”的博弈；将“独立”视为战略风险，而非民主选择。按照这种陈旧思维，一个独立的格陵兰岛也许某天会倒向俄罗斯和中国阵营，把刀架在美国的脖子上，实在让人不放心。那无疑将是北极版的“猪湾事件”悲剧。

这是划定势力范围的逻辑，门罗主义的回响，如今，它赫然出现在上周美国国会议员的立法提案(英)中，将吞并格陵兰的企图美化为对抗中国和俄罗斯的国家安全举动。去年12月公布的《2025年美国国家安全战略》( 2025 U.S. National Security Strategy，英)外部链接反映了相同的逻辑，将美国的主权和战略利益凌驾于多边规范和集体安全之上。

欧洲必须采取行动捍卫其法律框架，而欧洲委员会随时准备担起这份责任。人民为自身未来做主的权利、保护国际法以及对侵犯主权行为的问责奠定了我们的安全体系，也是我们价值观的基石。

相关内容

相关内容 瑞士民主 瑞士议员成立瑞士-格陵兰岛友好小组 此内容发布于 据《新苏黎世报·周日版》(NZZ am Sonntag)报道，瑞士议会国民院议员已组建瑞士-格陵兰岛友好小组。 更多阅览 瑞士议员成立瑞士-格陵兰岛友好小组

面对危机，欧洲往往不会发出单一的政治声音，而是通过多国表达立场。近日，多个欧盟成员国在格陵兰岛问题上发表的联合声明(英)外部链接是最好的例证。这一政治现实充分体现了由集体授权的法律机构至关重要。欧洲委员会在乌克兰问责机制方面的工作——包括损害登记册(英)外部链接和国际索赔委员会(英)外部链接——表明，在政治分裂时期，法律仍能为国际行动提供框架。

相同的做法同样适用于北极地区。欧洲委员会随时准备通过法律与机构合作支持丹麦和格陵兰岛。假如欧洲无法明确表达其法律和政治主张，其他势力就会有机可乘，将安全议题从法治转向战略博弈。

届时，危及的不仅是格陵兰岛的主权，更是彼此的互信。同盟建立的基础是可预测性，以及对国家力量，尤其是盟军力量，受法律制约的预期。假如国际法成为障碍就可以置之不理，信任也就荡然无存。假如战略权衡以牺牲格陵兰岛的主权为代价，欧洲又如何继续相信美国在其他国际问题上的承诺？

欧洲坚持主权和问责，并非作秀，而是捍卫美国与欧洲得以强大的根基。相反，无视它们将树立危险的先例，瓦解跨大西洋的同盟，削弱支撑我们屹立不倒的根本。

国际法必须严格遵守，否则就是一纸空文。格陵兰岛将见证我们的选择。

© 2026 The New York Times Company

本文最初发表于《纽约时报》(英)外部链接。

本文为作者观点。

阅读最长 讨论最多