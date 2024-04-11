瑞士将为乌克兰重建提供50亿美元援助

2024年2月20日，俄罗斯控制的乌克兰顿涅茨克市中心，市政工人在炮击后清理炮弹坑旁的街道。 KEYSTONE

从现在起到2036年，瑞士将为乌克兰的重建提供50亿瑞郎资助。截至2028年，国际合作预算将发放第一笔金额为15亿瑞郎的援助款。

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Keystone-SDA 其他1种语言 English en Ukraine: Swiss Federal Council to spend CHF5 billion on reconstruction 原版 更多阅览 Ukraine: Swiss Federal Council to spend CHF5 billion on reconstruction

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联邦委员会4月10日表示，这笔将在12年内逐步拨出的财政援助是 “声援乌克兰战争受害者的强烈信号”。据世界银行估计，乌克兰重建所需的资金总额为4’400亿瑞郎。

瑞士已经向乌克兰民用能源、卫生基础设施以及被毁公路的修复项目提供了援助。

联邦政府对上述项目的拨款达到约30亿瑞郎，其中4.25亿来自国际合作预算，25亿来自移民事务国务秘书处，用于资助持有S类特别难民身份的乌克兰驻瑞难民。

在2022年7月的卢加诺会议上，与会各国确定了乌克兰政治重建进程的要点。

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