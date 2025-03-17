瑞士馆将在冷清的大阪世博会闪亮登场

瑞士馆在完工之前。 © Manuel Herz Architekten

2025年4月13日世界博览会将在大阪开幕。回想2010年上海世博会曾是中国的一件盛事，吸引了包括190个国家、56个国际组织在内的246个官方参展方，参观人数达到7308万人次。而目前东道主国日本民众对这一世界性博览会的热情仍然不高。瑞士馆将以创新的面貌亮相大阪世博会。

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苏黎世人詹姆斯·沃尔芬斯伯格(James Wolfensberger)会在四月份去日本度假几周，欣赏那里的樱花并看望朋友；参观大阪世博会也在他的计划之中。这位63岁的IT专家还喜欢视频艺术创作，他说：”对我来说，观看展览或建筑时的‘感觉’很重要。我很期待去大阪世博会看看，在那里我可以获得在电视或互联网上找不到的体验。”

瑞士馆将是世博会上能够满足沃尔芬斯伯格期望的景点之一。据瑞士馆设计师曼努埃尔·赫尔茨(Manuel Herz)介绍，瑞士馆的特色是”2025年世博会上的最小生态足迹”。这意味着该场馆从建造到拆除只会对自然环境产生最小的影响。

赫尔茨告诉瑞士资讯swissinfo.ch，他在设计瑞士馆时重点考虑世博会只持续六个月，所有建筑都必须在展览结束后拆除。“可持续性已成为建筑领域最重要的问题之一。因此，瑞士馆使用的都是轻质建筑材料和模块化结构。按计划，整个展馆将在世博会结束后可以另作他用，在日本的另一个地方发挥作用。”

创新结构的瑞士馆 2025年大阪世博会瑞士馆的主要展厅由五个球体组成：四个在地上，一个在建筑体上。每个球体由两层不同的薄膜组成。内层由聚氯乙烯(PVC)制成，这种材料也用于制作购物塑料袋等；外层由乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)制成，这种材质以分量轻著称。 这些薄层像坐垫一样被充上气，再被钢架支撑起来。这种所谓的“气动结构”比混凝土或砖石结构轻许多倍。瑞士馆外壳的总重量不到 400公斤。大体可以这样说： 建筑物越轻，排放量就越低。尽管这个建筑重量很轻，但按照日本和瑞士工程师的计算，这些球体应该能够抵御台风或地震的挑战。 展馆还采用了模块结构。球体可以很容易地单独拆卸和运输。这样可以最大限度地减少二氧化碳排放，也便于展览结束后对球体进行再利用。目前瑞士正在与几家日本公司商谈世博会结束后的展馆出售事宜。去年秋天，曼努埃尔·赫尔茨设计师事务所的合作伙伴-京都设计实验室举办了一次关于这些材料再利用的研讨会，其成果将在世博会上展示。

瑞士馆独具一格、肥皂泡状的建筑风格受到1970年大阪世博会的启发，建筑师曼努埃尔·赫尔兹说：“如果你看一看1970年大阪世博会的照片，就会发现当时的那场世博会确实是一场大胆、滑稽、幽默和实验性的展馆设计盛宴。”

2025大阪世博会中国馆 中国馆位于大阪世博园国际展区的A7地块，面积约3500平方米。 中国馆建筑外观设计方案为“中华书简”，是一座以绵延展开的中华书简为外观的竹黄色建筑。

东道国兴趣不大

按计划瑞士馆预计将于3月底完成。然而，到目前为止，其他外国展馆的进展却并非如此顺利。据日本《读卖新闻》报(Yomiuri)报道，最初有60个国家登记建造展馆，但现在预计只有47个国家将会建馆。由于建造成本较高，一些国家，如巴西或斯洛文尼亚，转而选择更便宜的方案-使用主办方建造的展馆；还有像墨西哥或阿根廷等国，则取消了参展。

日本民众对世博会也兴味索然。根据三菱综合研究所自2021年4月以来针对世博会进行的调查，截至2024年10月，只有24%的日本受访者表示对大阪世博会感兴趣。这比第一次调查时的近30%有所下降；表示愿意参观世博会的受访者人数也同样有所减少。

外部内容

三菱综合研究所的奥野翔子分析说，“随着时间，越来越多的人了解到有关世博会的负面消息”，因此，对世博会没有兴趣或持排斥态度的受访者比例正在增加。

为了宣传大阪世博会，官方吉祥物脉脉携手日本动画片中的海蒂，紧密合作。 Keystone / Cyril Zingaro

瑞士馆设计师曼努埃尔·赫尔茨(Manuel Herz)在设计时就已经考虑到世博会结束后，瑞士馆会被拆除。 Manuel Herz Architects

尤其是老一代日本人对世博会的兴趣有所下降，他们受到电视上负面报道的影响更大。奥野告诉瑞士资讯：”人们对1970年日本世博会的记忆越多，就越难想象这次世博会取得成功。另一方面，年轻一代则没有对过去世博会的记忆，他们显然只对每届世博会的特色元素感兴趣：内容、设计及与外国人的互动。”

博览过时了吗？

也有人批评，在如今网络发达，随时可以获得信息的时代，世博会的模式已经“过时”。日本著名作家筒井康隆在接受雅虎新闻采访时说：”现在还举办世博会的想法已经过时了。日本没有钱，参展国也没有钱。”

门票预售情况就反映出人们对世博会缺乏热情：根据日本2025世博会协会的数据，截至2月中旬，世博会门票仅售出788万张，仅略微超过开幕前售出1400万张门票这一目标的一半。

瑞士比较乐观

2024年12月，瑞士馆总代表马努埃尔·塞尔哈利(Manuel Salchli)在一个新闻发布会上介绍瑞士馆。 swissinfo.ch/Tomoko Muth

瑞士的看法则更加乐观。瑞士馆总代表马努埃尔·塞尔哈利(Manuel Salchli)说，世博会的最后两个月是最繁忙的。自2005年日本爱知世博会以来，他一直负责瑞士馆在众多世博会上的工作。他还是160个参展国的指导委员会主席。

对他来说，参观者数量并不是衡量世博会成功与否的主要标准，而更重要的是人们对世博会的满意度和博览会对可持续发展做出的贡献，比如：“涌现了多少新技术或多少面向未来解决问题的新方案，这也是衡量成功与否的标准，”塞尔哈利告诉瑞士资讯。

瑞士几乎参加过过去所有国际博览会。对于削减成本，瑞士并不陌生：2020年迪拜世博会和这次大阪世博会的预算都比以往降低了25%左右。所以，瑞士和其他国家一样，也考虑过不建造自己的展馆，而是使用主办方提供的标准展馆。不过，据塞尔哈利说，这个想法后来被否决了，因为考虑这样做时，已经签订了一份固定建筑费用的合同。

瑞士馆的建筑师曼努埃尔·赫尔茨特别强调，瑞士在2025年世博会上的展馆设计风格，代表了瑞士最大特点： 创新、好奇和自然。“这是一座给你启发；让你睁大眼睛，给你带来欢乐的展馆。”

请看这里，瑞士形象委员会介绍瑞士馆的短视频：

(编辑：Reto Gysi von Wartburg，编译自德文：杨煦冬/gj）