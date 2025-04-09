The Swiss voice in the world since 1935
登录

多明尼加夜店屋顶坍塌 前MLB投手多特尔不治

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社圣多明哥8日电） 加勒比海岛国多明尼加共和国首都圣多明哥今天凌晨发生夜店屋顶坍塌事故，死亡人数增到至少66人，包括前美国职棒大联盟MLB投手多特尔（Octavio Dotel）伤重不治。

圣多明哥（Santo Domingo）热门夜店Jet Set在午夜过后不久屋顶突然坍塌，着名的多明尼加拉丁舞曲美朗哥（merengue，或译梅伦格）歌手鲁比培瑞斯（Rubby Perez）当时正在舞台上表演。

紧急救难人员说，69岁的鲁比培瑞斯和数十人受困在瓦砾堆中，现场可听到有些人在呼救。

多家多明尼加媒体随后报导，鲁比培瑞斯被找到时已身亡；然而，紧急行动中心主任曼德斯（Juan Manuel Mendez）说，法医专家「尚未证实发现遗体」。

超过370名救难人员在倒塌的砖块、钢筋和锡板堆中搜寻生还者。

死者包括51岁的MLB退休投手多特尔，他曾于2011年随圣路易红雀队赢得世界大赛冠军。多明尼加媒体报导说，多特尔活着被救出，但在送医途中伤重不治。

根据多明尼加总统阿比纳德（Luis Abinader）说法，罹难者包括北部的蒙特克里斯蒂（Monte Cristi）省长克鲁斯（Nelsy Cruz）。

多明尼加媒体报导说，这起事故约发生于当地时间凌晨0时44分，当时夜店内有500到1000人。这家夜店可容纳700人坐席和约1000人站席。

起初通报15人死亡，随后人数不断攀升。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Sara Ibrahim

您担心人工智能系统给环境带来的影响吗？

人工智能系统有望帮助人们战胜气候危机等巨大挑战。然而，由于为其提供动力的机器需要消耗大量的能源和自然资源，这些系统自身如今也显然成为了亟待解决的一大难题。

参与讨论
7
17 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Geraldine Wong Sak Hoi

你对各国将垃圾“出口”到他国有何看法？

垃圾废物贩运给很多低收入国家带来了严重的健康和环境问题。那么，这些国家是否应该禁止废物进口呢？

参与讨论
3
6 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

美国打退堂鼓，瑞士应该在促进世界民主的工作中，如何重新调整？

美国原是瑞士在促进世界民主方面最重要的合作伙伴，特朗普上任后冻结了国际合作项目的资金，瑞士应该任何重新调整？

参与讨论
11
29 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团