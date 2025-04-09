多明尼加夜店屋顶坍塌 前MLB投手多特尔不治

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（法新社圣多明哥8日电） 加勒比海岛国多明尼加共和国首都圣多明哥今天凌晨发生夜店屋顶坍塌事故，死亡人数增到至少66人，包括前美国职棒大联盟MLB投手多特尔（Octavio Dotel）伤重不治。

圣多明哥（Santo Domingo）热门夜店Jet Set在午夜过后不久屋顶突然坍塌，着名的多明尼加拉丁舞曲美朗哥（merengue，或译梅伦格）歌手鲁比培瑞斯（Rubby Perez）当时正在舞台上表演。

紧急救难人员说，69岁的鲁比培瑞斯和数十人受困在瓦砾堆中，现场可听到有些人在呼救。

多家多明尼加媒体随后报导，鲁比培瑞斯被找到时已身亡；然而，紧急行动中心主任曼德斯（Juan Manuel Mendez）说，法医专家「尚未证实发现遗体」。

超过370名救难人员在倒塌的砖块、钢筋和锡板堆中搜寻生还者。

死者包括51岁的MLB退休投手多特尔，他曾于2011年随圣路易红雀队赢得世界大赛冠军。多明尼加媒体报导说，多特尔活着被救出，但在送医途中伤重不治。

根据多明尼加总统阿比纳德（Luis Abinader）说法，罹难者包括北部的蒙特克里斯蒂（Monte Cristi）省长克鲁斯（Nelsy Cruz）。

多明尼加媒体报导说，这起事故约发生于当地时间凌晨0时44分，当时夜店内有500到1000人。这家夜店可容纳700人坐席和约1000人站席。

起初通报15人死亡，随后人数不断攀升。