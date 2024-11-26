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大发冲突财 中菲南海争端遭假消息网站操纵牟利

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（法新社马尼拉26日电） 法新社的一项调查发现，中国和菲律宾船只在南海的对抗行动，遭到假消息网络操纵利用并藉此牟利，这类行动也会对区域安全构成风险。

法新社报导，菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2022年上任并开始在领土主张问题上对抗中国以来，社群媒体上充斥夸大菲国防卫能力或暗示该地区将爆发战争的贴文。

法新社发现一个由数十个脸书（Facebook）和YouTube频道组成的网络，该网络会将用户引导至看似利用人工智慧（AI）快速制造无根据说法的假新闻网站，藉此赚取广告收入。

分析人士表示，目前无法判断该网络是否与国家行为者有直接关系，但网络内容时常反映中国在南海领土争端中的立场。

该网络相关页面和频道共有超过1000万粉丝。

伦敦智库「战略对话研究所」（Institute for Strategic Dialogue）资深分析师汤玛斯（Elise Thomas）表示，在劳动力相对便宜的东南亚，假消息营利活动已发展为「大型产业」。

「这是个可怕的行业，很大部分都是建立在坑杀别人之上。」

部分社群媒体页面和网站声称源自美国，但实际上都是由印尼、泰国、孟加拉、印度和巴基斯坦等亚洲国家的人员负责管理。

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