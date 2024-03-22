大批移民聚集美墨边境 冲破铁丝网企图闯进德州

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（法新社休士顿21日电） 美国边境巡逻队（Border Patrol）指出，从墨西哥过来的「一大群移民」今天突破铁丝网并冲向美方的边境围墙，这是积累已久的美国移民危机发生的最新一起事件。

非法移民在美国极具争议，而且今年11月举行总统大选前，此事已经成为焦点议题。

共和党指责民主党籍的总统拜登（Joe Biden）应该对最近创下纪录新高的移民潮负起责任，拜登政府则认为共和党故意破坏两党寻求解决方案的努力。

德州共和党籍州长艾波特（Greg Abbott）在这起事件发生后不久于社群媒体X平台写道，当局人员「很快就重新掌控局面，并加倍设置铁丝网屏障」。艾波特也是前总统、共和党总统参选人川普（Donald Trump）的盟友。

数以十计的移民今天早上推开作为障碍的部分铁丝网，这些铁丝网是德州国民兵（Texas National Guard）在美墨天然边界格兰河（Rio Grande）与德州西部城市艾尔帕索（El Paso）的边境墙之间所设置。

「纽约邮报」（New York Post）公布的影片显示，大批移民冲过铁丝网，突破了试图压制他们的军人。

这些移民冲破铁丝网后，来到一堵相当高且无法穿越的边境围墙。 美国海关与边境保护局（Customs and Border Protection）的声明指出，当地时间上午11时左右，一大群移民突破德州国民兵设于格兰河与艾尔帕索边境墙之间的铁丝网，边境巡逻队人员随后在邻近的边境墙拘留这些移民。

现行法律允许移民于提交庇护申请期间留在美国，如果不符合当局规定，就会被驱逐出境。