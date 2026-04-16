大火吞噬关键炼油厂 澳洲国内供油疑虑升温

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（法新社澳洲吉朗16日电） 澳洲有关单位今天表示，一座关键炼油厂在连环爆炸后陷入火海，警告澳洲国内燃料供应恐受影响。

消防人员指出，维多利亚州（Victoria）Viva燃料工厂15日深夜因瓦斯外泄引发大火，火舌一度上窜60公尺高。工厂是澳洲仅存的两座仍在营运的炼油厂之一。

能源公司Viva表示，这座位于州府墨尔本（Melbourne）西南方约1小时车程的炼油厂，约占澳洲燃料产量的10%。

维多利亚消防局（Fire Rescue Victoria）今表示，火势已受控，但可能还会闷烧一整天。

能源部长波温（Chris Bowen）说：「目前最大影响似乎在汽油生产方面。」

他接受澳洲广播公司（ABC）访问时说：「这不是什么好消息，时机也不理想吧。」由于中东战事，澳洲燃料供应目前正受到压力。

根据公司数据，这座炼油厂每日最多可处理12万桶原油。

分析师指出，若加上位于布里斯本（Brisbane）的Ampol炼油厂，两座炼油厂共占澳洲燃料总供应量约10%至20%。

波温说，大火蔓延至炼油厂负责生产高辛烷值汽油的厂房区间。所幸藉由启动隔离阀，生产航空燃油和柴油的其他区域得以躲过严重损失。

澳洲地处偏远，仅有两座炼油厂，应对全球燃料供应中断相当脆弱，大部分汽油仰赖进口。

波温呼吁民众不要抢购燃料。

他说：「重要的是大家按自身所需购买燃料，不要多也不要少。」