The Swiss voice in the world since 1935

大而美法案以些微差距过关 川普宣称「非凡胜利」

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社爱荷华州狄蒙3日电） 美国国会以些微差距通过总统川普标志性的税收与支出法案，巩固他激进的第2任期施政方针后，川普今天在爱荷华州一场造势大会向欢呼的支持者宣称取得「非凡胜利」。

川普满怀喜悦地以胜利之姿，为美国为期1年的250周年国庆庆祝活动拉开序幕，同时赞扬这项不得民心的法案。该法案不仅在共和党内部引起深切忧虑，民调也显示许多美国民众对此同样感到担忧。

许多人担心，这项法案将导致国债飙升，削减医疗与福利支持和清洁能源政策，并加强川普对移民的严厉管控。 川普在爱荷华州首府狄蒙（Des Moines）对支持者表示：「我们数小时前取得的这个非凡胜利，是献给美国最好的生日礼物。」

「很简单，这项大而美法案将为地球带来最强大的边境、最强大的经济、最强大的军队，并确保美利坚合众国永远是这个美丽星球上最强大的国家。」 「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）今天稍早以218票赞成、214票反对惊险过关，在众议院议长强生（Mike Johnson）劝说下，少数反对的共和党议员最终改变立场。

川普表示，他将于明天、也就是美国独立日签署该法案成为法律，并说两周前执行对伊朗空袭任务的飞行员也将出席。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

你认为公共资源在当今世界有多重要？

面对全球化经济，共同物品或共同财产是否仍然重要？

参与讨论
4 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
54
58 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
23
19 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团