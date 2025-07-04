大而美法案以些微差距过关 川普宣称「非凡胜利」

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（法新社爱荷华州狄蒙3日电） 美国国会以些微差距通过总统川普标志性的税收与支出法案，巩固他激进的第2任期施政方针后，川普今天在爱荷华州一场造势大会向欢呼的支持者宣称取得「非凡胜利」。

川普满怀喜悦地以胜利之姿，为美国为期1年的250周年国庆庆祝活动拉开序幕，同时赞扬这项不得民心的法案。该法案不仅在共和党内部引起深切忧虑，民调也显示许多美国民众对此同样感到担忧。

许多人担心，这项法案将导致国债飙升，削减医疗与福利支持和清洁能源政策，并加强川普对移民的严厉管控。 川普在爱荷华州首府狄蒙（Des Moines）对支持者表示：「我们数小时前取得的这个非凡胜利，是献给美国最好的生日礼物。」

「很简单，这项大而美法案将为地球带来最强大的边境、最强大的经济、最强大的军队，并确保美利坚合众国永远是这个美丽星球上最强大的国家。」 「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）今天稍早以218票赞成、214票反对惊险过关，在众议院议长强生（Mike Johnson）劝说下，少数反对的共和党议员最终改变立场。

川普表示，他将于明天、也就是美国独立日签署该法案成为法律，并说两周前执行对伊朗空袭任务的飞行员也将出席。