大阪关西世博开幕 场馆设计、环境影响等重点一次看

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（法新社大阪13日电） 2025年世界博览会（大阪关西世博）今天开幕，有人好奇目前网路发达和大众旅游盛行，举办世博目的为何？法新社整理出世博历史、今年多个国家场馆设计以及对环境影响等重点。

世界博览会大约每隔5年就会吸引数以百万计游客造访主办城市，其源头是1851年在伦敦举办的万国工业博览会。

大阪世博展期长达6个月，从今天起到10月13日为止，约有160个国家和地区在此展示自家科技与文化成就。以下是法新社整理的重点：

●什么是世界博览会？ 法国巴黎1844年举办工业博览会，大英帝国又于1851年扩大举办万国工业博览会，在伦敦兴建一座巨大的水晶宫（Crystal Palace），以容纳来自40个国家的1万4000名参展方。

这象徵世博现象的开端，接下来数十年，世博向全球介绍了番茄酱、电话、X光机以及许多科技。

从历史角度来看，世博不只秀出新技术，还曾经有殖民地原住民的种族主义展示。

●现在还需要世博吗？

世博目前依然展示未来科技，但有人认为，有着网际网路、大众媒体及更便宜的外国旅游，举办世博显得多此一举。

冲突和贸易战等形式的全球动荡，也让批评人士质疑世博宣扬团结与发展的理想主义价值。

但2025年大阪世博筹办单位强调，各国之间面对面交流和因此产生的「不期而遇」依然很重要。

在琳琅满目的展示中，本届世博有来自火星的陨石、干细胞成功培育且会跳动的心脏，以及「大屋顶环」，这是全球最大木造建筑。

●世博在哪里举办？

自1928年来，世界博览会一直由主管机关国际展览局（BIE）负责管理。国际展览局成员包含全球180多个国家，世博主办城市由大会投票选出。

这是大阪继1970年以来第2次举办世博，上次举办时吸引逾6400万人次参访，创下世博最多参访人次纪录，直到2010年上海世博才刷新纪录。 ●世博的焦点为何？

世博场馆通常是瞩目焦点，今年也不例外，每个参展国的场馆设计都令人印象深刻。例如，中国馆的设计让人想到书法竹简，日本建筑师隈研吾设计的葡萄牙馆则以绳索为特色，让人联想到「海洋的运动」。

西班牙拉科鲁尼亚大学（University of A Coruna）教授西萨（Isaac Lopez Cesar）表示：「世博向来都是建筑实验的场所，以后也会是如此。」

●世博对环境带来什么影响？

永续发展主题贯串整个世博，从瑞士馆就可见一斑，该场馆的目标是把生态足迹降到最低。

但世博也因为其临时建筑饱受批评，例如大阪的人工岛场馆建筑将在10月闭幕后清除，原址将让给一个含赌场在内的度假村建案。

另外，日本媒体报导，大阪世博的「大屋顶环」只有12.5%材料会重复利用。