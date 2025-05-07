天主教女性团体烧粉烟 吁重视教会性平

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（法新社罗马7日电） 女性被排除在选举新教宗的枢密会议之外，更广泛一点来说，是被排除在天主教会整体全球神职人员之外；但现在，一些天主教会的女性下定决心，要让她们的声音被大家听到。

在俯瞰圣伯多禄大教堂（St Peter’s Basilica）以及梵蒂冈的一处山丘公园中，天主教女性团体「妇女按立会议」（Women’s Ordination Conference）成员用信号弹烧出粉红色烟雾，要求允许女性寻求圣职。

英国剑桥（Cambridge）闵稼兹研究所（Wijngaards Institute）的杜格能（Miriam Duignan）表示：「我们对枢机主教们说，你们不能一直忽视50%的天主教人口，你们不能进入上锁的房间，在没有一半教会成员参与的情况下讨论教会的未来。」

杜格能表示：「无论他们选出谁，都要有足够勇气来妥善解决包容女性的问题，因为到目前为止，即使是教宗方济各（Pope Francis），也还没有解决这个问题。」

2011年，杜格能试图进入梵蒂冈递交请愿书，力挺一位支持这项志业的神职人员后，遭到短暂拘留。

如果今天这场活动在梵蒂冈举行，肯定也会遭遇同样的命运。

杜格能说：「我们每次去圣伯多禄广场（St. Peter’s Square）都会被警察拘留…我们也肯定不会被邀请参加枢密会议（Conclave）。」

「接下来几天，这133名男性唯一能见到的女性，就是为他们打扫房间、送上餐点与整理房间的修女。」

枢机主教们今天在西斯汀教堂（Sistine Chapel）举行闭门会议，预计将持续讨论数天并进行多轮投票，期间不会听取任何女性的意见。

在今天枢密会议首日，与会枢机将投票1次；其后的日子则将在上午和下午各举行2次投票。

若有候选人赢得当选所需的2/3选票，也就是至少89票，则将选票放入特别火炉焚烧时会加入化学物来产生白烟；若未能选出新教宗，则在烧选票时不加入化学物，让教堂烟囱冒出黑烟。

在白烟升起，宣布结果之前，他们唯一能看到的女性就是在圣马塔之家（Casa Santa Marta）做饭、打扫、为他们服务的修女。

女性已经开始在全球教会中担任一些高阶的平信徒教友（Lay）角色，这一进程在方济各领导下有所加快。

但即使是学习神学和教会事工，也不得担任神职人员，且只有神职人员，才当得上教会最高领导职。

杜格能说：「是的，教宗方济各提拔了一些女性担任重要职务，但她们的地位和权威总是低于男性。」

「即使是这个房间里最年轻的神职人员，也是最年长、更有经验的女性的上司。」

活跃人士表示，在中世纪改革之前的早期教会，女性在礼拜中扮演平等的角色，杜格能说，「今天下午进入西斯汀教堂的男士们知道这一点，而他们不想让其他人知道这件事」。

「妇女按立会议」执行董事麦克尔维（Kate McElwee）认为，这种情况不公正，也是教会的「危机」。

她说：「全世界或许是在等白烟或黑烟的同时，我们施放粉红烟雾，希望教会有一天能平等地欢迎女性。」