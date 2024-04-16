天文学家发现银河系最大恒星黑洞

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（法新社巴黎16日电） 根据今天发表的一项研究，天文学家发现了银河系中迄今为止发现最大的恒星黑洞（stellar black hole），其质量是太阳的33倍。

巴黎天文台（Observatoire de Paris）国家科学研究中心（CNRS）天文学家帕努佐（Pasquale Panuzzo）告诉法新社，这个名为盖亚BH3（Gaia BH3）的恒星黑洞是从欧洲太空总署（European Space Agency）「盖亚任务」收集的数据中「偶然」发现的。

盖亚任务旨在绘制银河系星图；盖亚BH3黑洞则位于距离地球2000光年的天鹰座（Aquila constellation）。

由于盖亚望远镜可找出天空中恒星的精确位置，天文学家得以测量其轨道与隐形伴星的质量。盖亚BH3的质量高达太阳的33倍。

地面望远镜的进一步观测也证实，盖亚BH3的质量远大于银河系现有恒星黑洞。

帕努佐发布声明称，「没人预料到会发现附近潜伏着一个迄今为止尚未被发现的大质量恒星黑洞。这堪称研究生涯仅此一次的重大发现。」

恒星黑洞是大质量恒星寿终正寝、重力坍塌后所形成的黑洞，比超大质量黑洞（supermassive black hole）小，而超大质量黑洞的成因目前仍未知。

目前人类已透过重力波（gravitational wave）在遥远星系中发现超大质量黑洞，但帕努佐说，我们的银河系尚未发现此类黑洞。

BH3是个「休眠中」的黑洞，因距离它的伴星太远，无法剥离其物质，所以不会发射X射线，也很难被侦测到。

此前，盖亚望远镜发现了银河系中的2个不活跃黑洞，即盖亚BH1以及盖亚BH2。

在过去10年里，盖亚望远镜一直在距离地球150万公里处运行，盖亚任务并于2022年公布逾18亿颗恒星位置和运动的3D星图。