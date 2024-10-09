太平洋岛国沦毒品转运站 偏僻位置正中毒枭下怀

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（法新社东加王国努瓜娄发9日电） 执法人员和联合国官员告诉法新社，暴增的毒品正一步步吞噬天堂般的南太平洋，多个偏远岛国已沦为世界各地毒枭向全球运毒的中继站。

斐济、东加王国等大洋洲国家大多位在几条无人巡防的毒品贩运海上路线交叉点上，也就是贩毒集团用来转移拉丁美洲古柯硷、亚洲甲基安非他命（methamphetamine，俗称冰毒）和合成鸦片类药物（opioids）的水路。

而有愈来愈多非法药物在运输期间落入当地人手中，让原本鲜少出现重大犯罪的社区如今却出现毒瘾问题。

东加王国警察首长麦克连南（Shane McLennan）形容该国「是横跨太平洋的完美中继站」，却因此成了「自己地理位置的受害人」。他说：「我们由176个岛屿组成，散落在诺大海洋之间且基本上无人巡防。」

东加王国是一个仅有10万5000人口的基督教国家，冰毒问题现已猖獗到全球组织犯罪指数（Global Organized Crime Index）将其与「流行病」相提并论。

举例来说，根据法新社取得的量刑报告，东加王国国立博物馆今年有数十件珍贵文物遭窃，犯案的是1名十几岁的小偷和1名20岁同伙，他们得手后，却用这些文物换取区区1克、价值仅100美元（约新台币3250元）的冰毒。

而近来破获的几宗毒品案，也不难看出这条所谓的「太平洋运毒要道」的规模。

斐济这个素以观光着称的国家，今年却查获高达4吨冰毒，与泰国或香港等通报的「最大」查获量相当。

太平洋岛国也是古柯硷的转运站，但相较于「贵森森」的古柯硷，缺现金的太平洋岛国居民比较负担得起价格低廉，却非常容易上瘾的冰毒。

在斐济投身反毒推广活动的沃拉塔布（Kalesi Volatabu）告诉法新社说，「从我们实地汇整的资料看来，这不仅是都会区的问题，也影响到村庄和乡间」，无法无天的现象散布于各社区校园，随着毒品深入乡村，危险也随之而来。

联合国毒品暨犯罪办公室（UNODC）负责人道格拉斯（Jeremy Douglas）说：「太平洋地区正被拉丁美洲贩毒集团、亚洲犯罪集团及三合会（Triad）、澳洲和纽西兰飞车党以及美国街头帮派分子所利用。」

总部设在瑞士日内瓦、独立的公民社会组织「打击跨国组织犯罪全球倡议」（Global Initiative Against Transnational Organized Crime）特别点名西纳罗亚集团（Sinaloa Cartel），说这个势力庞大的墨西哥贩毒集团堪称「个中翘楚」。

美国财政部的制裁名单则是把香港帮派14K列为对太平洋国家帛琉的一个重大威胁。

除了毒品，组织犯罪的存在也衍生出洗钱、卖淫和非法赌场等问题。

有时，大批毒品甚至被绑在漂浮物上随洋流漂流。纽西兰海军去年就曾在茫茫大海中，捞起由货网绑成一大捆的古柯硷，总重高达3吨。

警方认为，毒枭将这批货丢包在一个「流动转运站」，大胆地以最显眼方式避人耳目，其后再安排人手接收并运往澳洲。

澳洲国立大学（Australian National University）研究员丁南（Sinclair Dinnen）表示，「长久以来，太平洋地区一直是个很少有外人介入的地区」，但如今看来似乎正逐步增加当中。