太平洋岛国论坛：台湾参与地位不变

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（法新社努瓜娄发30日电） 中国透过索罗门群岛等太平洋岛国，试图在第53届「太平洋岛国论坛」（PIF）中排除台湾参与地位。不过，PIF领袖会议今天发布公报指出，各国领袖重申1992年PIF领袖公报所确立的、即台湾以「台湾/中华民国」名义参与PIF的地位不变。

第53届太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum，PIF）26日在东加王国（Tonga）首都努瓜娄发（Nuku’alofa）登场。论坛会员国包括澳洲、纽西兰、台湾的太平洋友邦及其他太平洋岛国，共计18国，另有副会员、观察员，以及包括美国、日本、加拿大和欧盟等国在内的论坛「对话伙伴（Dialogue Partners）」。

PIF是太平洋地区最重要的国际组织之一，台湾自1993年起以「台湾/中华民国（Taiwan/ Republic of China）」名义，作为「发展伙伴（Development Partner）」持续参与论坛相关机制与活动，今年再度由外交部政务次长田中光率领代表团参加。

媒体披露，中国指使索罗门群岛推动取消台湾在「太平洋岛国论坛」的观察员地位。但澳洲与美国等传统盟友也加强在南太外交及安全合作，以维持其影响力。

纽西兰总理卢克森（Christopher Luxon）公开表态，支持台湾在PIF的地位不变，并强调论坛的决定必须采共识决。

台湾以「台湾/中华民国（Taiwan/ Republic of China）」名义参与「太平洋岛国论坛」对话，这一地位是根据1992年PIF领袖公报所确立的，并在1999年及2010年的PIF领袖公报中获得重新确认。

PIF经过数日讨论，PIF领袖会议今天发布公报指出，在「PIF与台湾/中华民国关系」的部份，PIF领袖重申1992年PIF领袖关于「台湾/中华民国」的决定，即台湾以「台湾/中华民国」名义参与PIF的地位不变。

太平洋岛国的重要性不仅在于其独特的地理位置，更是因其在海运路线、电信基础设施及关键资源等方面的重要性，使其成为各大国追逐的国际安全与经济利益的关键地区。