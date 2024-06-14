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太平洋岸灰鲸体长变短13% 又是气候变迁导致

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（法新社华盛顿13日电） 一项研究指出，太平洋海岸地区的灰鲸体长自2000年以来令人难以置信地缩短13%，进一步证明气候变迁和人类活动正造成海洋哺乳类动物身形变小。

在「全球变迁生物学」（Global Change Biology）期刊发表的论文指出，灰鲸身形缩小可能对存活率及繁殖成效造成巨大冲击，还可能在整个食物网引发涟漪效应。

关于这篇论文，研究人员聚焦于约有200头灰鲸的「太平洋海岸觅食群」（Pacific Coast Feeding Group），这是范围更广泛的北太平洋东部（Eastern North Pacific）约1万4500头灰鲸的一部分。

相较于栖息在更深、更冷北极海水域的更广大群体，待在较靠近海岸、较浅和较温暖水域觅食的这群灰鲸被认为是「生态系统的哨兵」。但是先前研究显示，它们的处境比别的灰鲸更恶劣，不论身体、头部或鳍部都比较小。

论文共同作者、俄勒冈州立大学（Oregon State University）助理教授比尔利希（Kevin Bierlich）今天告诉法新社：「现在我们知道，它们体型在过去20年至40年间持续缩小，可能是这个族群有持续减少风险的早期预警信号。」

科学家分析2016年至2022年所拍摄、估计或已知年龄的130头灰鲸的无人机影像后，发现一个惊人趋势：在2020年出生的灰鲸，成年后的体长约比2000年出生的成年灰鲸短了将近1.65公尺，意味在2020年出生的灰鲸，成年后的体长显着变短13%。

重要的是，这项研究发现此一趋势与海洋「涌升流」平衡和「松弛」周期等变化有关。

涌升流将营养物质从较深水域输送至较浅水域。而在松弛期，这些营养物质停留在较浅水域，此处的阳光能促进作为鲸鱼食物的浮游生物和其他小型物种成长。

目前已知气候变迁会造成风的型态和海水温度改变，成为影响这个微妙平衡的重要因素。

体型缩小可能阻碍灰鲸成长茁壮的能力，也会升高它们应对威胁的脆弱程度，例如与船只碰撞或被渔具缠住，这些都可能使灰鲸丧命。

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