太平洋海啸警报解除 数百万人结束避难返家

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（法新社厄瓜多阿约拉港30日电） 俄罗斯人烟稀少的远东地区发生有史以来最强地震之一后，日本、美国和厄瓜多等国警告民众远离岸边。多国今天纷纷解除海啸警报，让数百万计暂时撤离的民众返家。

俄罗斯堪察加半岛（Kamchatka Peninsula）外海发生规模8.8地震后，太平洋部分港口预测将出现高达4公尺的风暴潮。

海啸引发一片混乱，秘鲁关闭121座太平洋港口中的65座，夏威夷毛伊岛（Maui）有关当局也取消了往返这座岛屿的航班。

所幸对于发生灾难的担忧并未成真，各国纷纷解除或降低警报级别，并通知沿岸地区居民可以返家。

在日本，一度有近200万人接获命令前往高处避难，现已调降警报级别或解除警报。

位于日本东北部的福岛核电厂也一度疏散核电厂人员，这座核电厂曾在2011年遭强震与海啸摧毁。

日本媒体报导，境内仅传出一起死亡事件，有一名女子试图避难时，驾车冲下悬崖身亡。

在智利，内政部展开「堪称我国史上规模最大的撤离行动，有140万人被下令前往高处」。

智利有关当局通报，没有造成灾损或人员受伤，并记录到北部沿岸仅出现60公分高的海浪。

加拉巴戈斯群岛（Galapagos Islands）原本预计将出现高达3公尺的海浪，厄瓜多海洋与南极研究所（Oceanographic andAntarctic Institute）如今表示危险已大致解除，让当地居民松了一口气。

当地民众通报，海平面先是下降，之后又迅速上升，这是海啸抵达前常见的现象。但只出现略超过1公尺的海浪，没有造成任何损害。

美国加州圣克鲁斯（Santa Cruz）38岁居民葛里哈瓦（Isabel Grijalva）说：「一切都很平静，我要回去工作了。餐厅恢复营业，观光景点也重新开放。」