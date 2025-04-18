太平洋脆弱生态保护区 川普下令开放商业捕鱼

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（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普今天签署一道行政命令，将开放太平洋中部地带一片庞大生态保护区进行商业捕鱼。此区是全世界最脆弱的生态系统之一。

2009年时任美国总统小布希（George W. Bush）于此区设立「太平洋偏远岛屿国家海洋保护区」（Pacific Remote Islands Marine National Monument, PRIMNM） ，他的继任者欧巴马（Barack Obama）2014年再予扩大。

目前这块区域近130万平方公里，几乎是德州的两倍，由7个岛屿和环礁所组成。

此保护区虽允许传统捕鱼和休闲钓鱼，但至今仍禁止商业捕鱼、海底采矿等资源开采活动。

川普行政命令指出，原先禁令「损害诚实的美国渔民商业利益，渔业界被迫…到更远的国际水域捕鱼，和一些监管松懈、接受高度补贴的外国船队竞争」。

川普又说：「在适当管理下的商业捕鱼，不会让PRIMNM区内的科学目标和历史价值面临风险。」

PRIMNM水域拥有未曾受破坏的珊瑚礁及许多濒危物种，包括海鸟和某些种类的鲸鱼和鲨鱼。

在地球最未曾受破坏的热带环境当中，PRIMNM特别容易受到气候变迁的影响。

PRIMNM距离海岸50至200海里的大片水域，如今将有一部分开放给悬挂美国国旗的船只进行商业捕鱼。

此外，川普行政命令中写道，外国船只也可获得「许可证…来转运美国渔民的渔获」。（译者：纪锦玲）