立足瑞士 报道世界
登录

太阳风暴来袭 纬度较低地区可望出现北极光

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿12日电） 美国国家海洋暨大气总署（NOAA）表示，密集的太阳风暴今天侵袭地球，可能导致夜空中的北极光出现在比以往更南方的地区。

NOAA辖下一座专门研究中心表示，已在格林威治标准时间12日15时起观测到第4级地磁风暴。NOAA将地磁风暴分为5个等级，依程度由轻到重分为第1级至第5级，第4级属于「严重」。

NOAA在声明中表示，这些状况可能持续数小时，但预料不会进一步增强；这场严重的地磁风暴可能使得最南在阿拉巴马州和加州北部也可隐约看见极光。

新一波太阳风暴是由「日冕巨量喷发」（CMEs，或称日冕物质抛射）引发，即粒子大量喷发离开太阳。当这些粒子抵达地球，会干扰地球磁场。

法国蔚蓝海岸天文台（Cote d’Azur Observatory）天文物理学者拉加德克（Eric Lagadec）在社群平台X说：「现在有很多极光…如果在这里持续到黄昏，我们或许能看到一些。」

美国国家航空暨太空总署（NASA）太空人杜米尼克（Matthew Dominick）昨天也在X分享从国际太空站（ISS）拍摄的美丽北极光画面。

但太阳或地磁风暴也可引发对人类而言的负面效应，例如降低高频通讯品质、扰乱卫星、电网超载等。

地球今年5月经历了一波20年来最强的地磁风暴，导致极光出现在美国、欧洲、澳洲等地的夜空，纬度比往常低很多。由于太阳活动正临近11年周期中的极大期，类似事件近期较为频繁。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
16
50 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
38
27 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
65 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团