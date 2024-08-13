太阳风暴来袭 纬度较低地区可望出现北极光

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（法新社华盛顿12日电） 美国国家海洋暨大气总署（NOAA）表示，密集的太阳风暴今天侵袭地球，可能导致夜空中的北极光出现在比以往更南方的地区。

NOAA辖下一座专门研究中心表示，已在格林威治标准时间12日15时起观测到第4级地磁风暴。NOAA将地磁风暴分为5个等级，依程度由轻到重分为第1级至第5级，第4级属于「严重」。

NOAA在声明中表示，这些状况可能持续数小时，但预料不会进一步增强；这场严重的地磁风暴可能使得最南在阿拉巴马州和加州北部也可隐约看见极光。

新一波太阳风暴是由「日冕巨量喷发」（CMEs，或称日冕物质抛射）引发，即粒子大量喷发离开太阳。当这些粒子抵达地球，会干扰地球磁场。

法国蔚蓝海岸天文台（Cote d’Azur Observatory）天文物理学者拉加德克（Eric Lagadec）在社群平台X说：「现在有很多极光…如果在这里持续到黄昏，我们或许能看到一些。」

美国国家航空暨太空总署（NASA）太空人杜米尼克（Matthew Dominick）昨天也在X分享从国际太空站（ISS）拍摄的美丽北极光画面。

但太阳或地磁风暴也可引发对人类而言的负面效应，例如降低高频通讯品质、扰乱卫星、电网超载等。

地球今年5月经历了一波20年来最强的地磁风暴，导致极光出现在美国、欧洲、澳洲等地的夜空，纬度比往常低很多。由于太阳活动正临近11年周期中的极大期，类似事件近期较为频繁。