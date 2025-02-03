失败的婚姻：加拿大边境城市因美国贸易裂痕而沮丧

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（法新社渥太华2日电） 美国总统川普今天宣布徵收高额关税，已让邻近美国边界的加国各城市居民又忧又怒。安大略省（Ontario）萨尼亚（Sarnia）市长将两国嫌隙喻为「失败的婚姻」。

萨尼亚市长布莱德雷（Mike Bradley）表示，加美两国经济密不可分，人际关系也十分深厚。

「但这一切似乎都即将结束。而且看起来我们将来也无法恢复这种关系」

川普昨天批准对除能源以外所有加拿大进口产品徵收25%关税，能源关税为10%。

布莱德雷说，「我们过去（与美国）有过争吵，但这次不同，它已经成为个人问题。」

「这就像一场失败的婚姻。你尽一切可能挽救，但终究终究未能成功，所以你只能面对它带来的影响」。

过去1/4世纪期间，美加双边政府和产业因为输油管与炼油厂而紧密相连。这种相互依存的关系目的在于减少对于海外石油的依赖，进而加强北美的能源安全。

因此川普针对加拿大徵收关税并有可能破坏能源领域合作的消息，让加拿大民众感到震惊。

布莱德雷表示，川普祭出关税措施后，他接到大量市民来电，要求将萨尼亚街道悬挂在加拿大国旗旁的美国国旗取下。

他说：「这些国旗是善意也是接受我们（双边）关系的象徵，如今已破碎不堪。」他说：「虽说这只是个象徵，但我从我们美国友人那边学到，象徵意义也有着举足轻重的地位。」