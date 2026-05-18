奈及利亚西南部奥约州3校遇袭 46名儿少成人遭绑架

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（法新社拉哥斯18日电） 奈及利亚基督教协会（Christian Association of Nigeria,CAN）今天表示，该国西南部奥约州（Oyo State）的3所学校上周发生袭击事件，武装分子共绑架46人，大多是儿童。

奈及利亚基督教协会奥约州会长欧根迪耶（Elisha Olukayode Ogundiya）告诉法新社，奥约州15日发生的学校遇袭事件中，遭绑架的46人，多数是儿童，年龄介于2岁至16岁。

奈及利亚正饱受被称为「土匪」的犯罪帮派问题之苦，这些集团绑架勒索赎金，并以农村地区为目标。但大多数攻击事件，包括校园绑架案，都发生在冲突最严重的北部和中部地区。

武装分子同时也突袭雅沃塔（Yawota）的浸信会幼儿园及小学，以及埃西耶莱（Esiele）的另外2所学校，警方将武装分子的突袭行动称为「协同攻击」。

警方上周发布声明指出，武装分子从校内绑走了「一些学童、学生及教职员」，其中包括副校长。

事件发生后，奥约州共同基础教育委员会（Oyo State Universal Basic Education Board）15日下令暂时关闭附近学校，以「防止任何后续事件发生，并让治安单位能彻底稳定该地区」。该委员会之后表示，学校应于18日恢复上课。