奥斯卡最佳纪录片巴勒斯坦导演遇袭后 遭以军逮捕

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（法新社耶路撒冷24日电） 以色列记者亚伯拉罕说，与他一同执导奥斯卡最佳纪录片「你的国，我的家」的巴勒斯坦导演巴拉尔在约旦河西岸遭到屯垦者攻击，并被以色列军队逮捕。

亚伯拉罕（Yuval Abraham）在社群平台X贴文说，一群蒙面的屯垦者攻击巴拉尔（Hamdan Ballal）的住所。

目击这起事件的5名犹太裔美国维权人士说，巴拉尔遭到约15名武装屯垦者包围和攻击。

根据反占领非政府组织「犹太非暴力中心」（Center for Jewish Nonviolence）说法，事发地点在约旦河西岸（West Bank）南部村庄苏西亚（Susiya）；这个组织的成员表示，他们拍下了这起事件的第一手画面。

犹太非暴力中心成员约瑟夫（Joseph）说：「他们朝巴勒斯坦人丢掷石块，并摧毁了巴拉尔住家附近的一个水箱。」基于安全因素，约瑟夫要求不要透露他的全名。

目击者说，一群士兵和其他身着军装的屯垦者一起抵达现场，这些屯垦者一路追进巴拉尔家中，并将他交给了军方。

亚伯拉罕在X写道：「他们殴打他，他的头部和腹部受伤流血。以军闯入他叫来的救护车，把他带走。他迄今下落不明。」

军方表示正在核实相关资讯。

由4名以巴导演合作拍摄的「你的国，我的家」（No Other Land）荣获第97届奥斯卡金像奖最佳纪录片奖。

这部纪录片是在事发附近的马萨费尔亚塔（Masafer Yatta）拍摄，讲述一名年轻的巴勒斯坦人被迫流离失所，以色列军队拆除了他居住的社区民宅，用来建立射击区。

以色列自1967年起占领约旦河西岸。以军在1980年代宣布马萨费尔亚塔为军事禁区。

约旦河西岸住着约300万巴勒斯坦人和近50万以色列人，这些以色列人居住在违反国际法的屯垦区中。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）