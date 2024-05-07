奥运圣火8日航抵法国 估将有15万人齐聚马赛港观礼

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（法新社巴黎7日电） 奥运圣火明天将在高达15万人面前，抵达法国马赛港（Marseille）。巴黎奥运制定了许多雄心勃勃的计画，而这将是它面临的第一项重大考验。

圣火从19世纪的三桅帆船「贝伦号」（Belem）上岸后，将展开长达1万2000公里的传递旅程，穿越超过450座城镇和数十个旅游景点，途经法国本土及海外属地。

法国游泳选手马纳杜（Florent Manaudou）将荣任首位火炬手，他曾在奥运摘下4面奖牌。

距离巴黎奥运开幕仅剩79天左右，在票价过高造成争议、安全问题也持续引发担忧后，法国主办方希望，他们大肆宣传的「代表性」奥运的首场公开大型活动能振奋民众。

巴黎奥运会组织委员会主席艾斯堂格（Tony Estanguet）昨天告诉记者：「这是我们期盼已久的事情。它（圣火）终于在此。（法国）上次举办奥运的100年后，奥运终于要回家了。」

本届巴黎奥运将于7月26日开幕，这将是巴黎在1900年、1924年主办奥运后，睽违一个世纪首次再成奥运东道主。

法国贵族古柏坦（Pierre de Coubertin）于19世纪末期复兴古希腊奥运会后，法国一直自视为现代奥运的中心。

法国恐攻警戒达到最高级别之际，对巴黎奥运制定的大规模安全规画而言，明天的传递圣火仪式将是一场重大考验，预计部署约6000名维安人员值勤。