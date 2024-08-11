奥运梦想奏凯歌 法国总统回神面对组阁政治现实

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（法新社巴黎10日电） 法国举办奥运成功，已超越了许多法国人最疯狂的想望，但未来几周内，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）仍须回头面对政治僵局的现实。

法国7月国会选举结果，左派联盟「新人民阵线」（NFP）胜出，其次才是马克宏的中间派势力，极右翼的「国民联盟」（RN）第3，3大阵营中没有一个接近国会绝对多数席位。

选举结束至今已5周了，但法国仍然没有新总理。在巴黎奥运期间，由马克宏前政府联盟的总理艾塔尔（Gabriel Attal）继续看守内阁。

马克宏可能希望藉奥运来提升运气，如同1998年法国主办国际足总世界杯并赢得冠军，将时任总统席哈克（Jacques Chirac）的支持率拉抬上来一样。

但即使在8月28日至9月8日帕拉林匹克运动会（Paralympic Games）举办期间，巴黎会继续成为大众瞩目的焦点，马克宏仍得回归到充满忧虑的现实面。

马克宏目前支持率仍远低于30%，他在国会选举及奥运期间都保持低调，大部分时间都在法国总统的地中海度假官邸度过，只是偶尔回到巴黎。

奥运闭幕后，马克宏的首要任务是提名新总理人选及组成新政府，并要护送在国会过关，但此一程序似乎仍和奥运前一样，面对重重阻碍。

选后成为最大派系的左翼联盟新人民阵线已经表示，想要经济学家卡斯特（Lucie Castets）担任新总理。

但马克宏阵营对这构想兴趣不大，而比较偏好和传统右翼共同结盟，总理选项当中，席哈克时代的部长、现任法国北部上法兰西大区（Hauts de France）首长贝特宏（Xavier Bertrand）经常被视为是领导中间派的人选。

即将卸任的平等部长贝洁（Aurore Berge）指名贝特宏为可能的总理人选，说他「在政府、国会调和鼎鼐，拥有丰富经验」。

绿党领袖彤德利耶（Marine Tondelier）说，「这次奥运期间政治休战，不仅因为马克宏累了，也是因为他想要一些时间」，还「要阻挠任何作政治变革的企图」。

一般预期，马克宏可能会在奥运今天闭幕和帕运28日开幕之间的空档，宣布新总理人选。

根据法国宪法，总理由总统任命，因此左翼联盟没办法迫使马克宏行动。马克宏则是敦促各政党努力组成更广泛的联盟。

众所周知，马克宏经常利用在布瑞冈松堡（Fort de Bregancon）度假期间安静阅读和深度反思，根据一名与马克宏亲近的人士透露，马克宏「仍在思考」。