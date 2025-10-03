女性获任命坎特布里大主教 1400年来首见

afp_tickers

（法新社伦敦3日电） 英国政府宣布，马来利（Sarah Mullally）今天获任命为坎特布里大主教，为该职位1400年历史以来首度由女性担任。

坎特布里大主教（Archbishop of Canterbury）威尔比（Justin Welby）今年稍早因教会虐待丑闻而卸任。英国政府指出，一个负责寻找继任人选的委员会提名马来利，获英国国王查尔斯三世（King Charles III）批准。

现年63岁的马来利因此也将成为全球约8500万名普世圣公宗（Anglican Communion）信徒的象徵性领袖。

分布在非洲和亚洲的保守派圣公会组织「全球圣公宗前途会议」（GAFCON）立即针对马来利获任命一事予以批评，认为这显示英国圣公会（Church of England）「已经放弃其领导地位」。

自2018年起担任伦敦主教的马来利之前就支持多项教会内部自由派的观点，包括允许神职人员为同性伴侣的民事结合和婚姻提供祝福。

11年前的改革使得女性得以出任此一职务。如今马来利获任命成为第106位坎特布里大主教，标志英国公共生活最后几个仍由男性领导领域之一，现在改由女性指引。

她今天接受任命时表示，希望团结大家，寻求「希望和治愈之道」。她在首份声明中说：「我期待与在全国各地和全球普世圣公宗教区事奉上帝、服务社区的数以百万计人分享这段信仰的旅程。」

她将于明年3月在坎特布里教堂（Canterbury Cathedral）就职。反映英国圣公会作为英国国教的地位，在获查尔斯三世正式同意后，英国首相施凯尔（Keir Starmer）办公室今天宣布这项任命。