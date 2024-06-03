女科学家成墨西哥新总统 薛恩鲍姆擅于冷静应对危机

afp_tickers

5 分钟

（法新社墨西哥市2日电） 薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天当选墨西哥首位女总统，这位首都墨西哥市前市长是一位信奉左派理念的环境科学家，她为人所知的形象是能够在危机时刻保持冷静。

现年61岁的薛恩鲍姆是移民第3代，祖父母是来自保加利亚和立陶宛的犹太人。她与即将卸任的总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）是紧密盟友，但美国南加州大学（University of Southern California）教授史塔（Pamela Starr）指出，她与这位政坛恩师不同，「并非一位民粹主义者」。

史塔表示，薛恩鲍姆「远远更偏向是一位主流的左翼政治人物」，与罗培兹欧布拉多相比很可能「意识形态较轻」。

薛恩鲍姆在墨西哥市出生，双亲经历1960年代初期墨西哥的社会骚动，当时学生和运动人士寻求终结革命制度党（Institutional Revolutionary Party）的长期执政。最近出版的一本薛恩鲍姆传记引述她说：「在我们家中，从早到午、从午到晚都在聊政治。」

薛恩鲍姆毕业于声誉卓着的墨西哥国立自治大学（National Autonomous University of Mexico），班上同学罗布雷斯（Guillermo Robles）记得她是一位认真的学生，「我俩对于和大家社交都不是那么感兴趣」。

罗布雷斯还说，年轻时的薛恩鲍姆魅力来自她的左翼政治信念，「她从来不说『我没办法』，她总是起身行动，尤其是参加集会」。

薛恩鲍姆曾在美国加州从事数年研究，锻炼出她的英语能力。她并且是联合国（UN）旗下曾赢得诺贝尔和平奖的「政府间气候变迁问题小组」（Intergovernmental Panel on Climate Change）气候报告作者之一。

薛恩鲍姆的竞选发言人、墨西哥前经济部长克劳希尔（Tatiana Clouthier）形容她「拥有令人印象深刻的分析、理解数据及找到非常务实解决之道的能力」。「她虽然是一名科学家，但也可说是一位社会斗士，这构成很好的情感与理智结合。」

薛恩鲍姆的首份公职是在2000年代初期担任墨西哥市环境局长。但她的政治生涯几度遭遇争议和惨剧。

2017年，一场强烈地震造成墨西哥市西南区特拉潘区（Tlalpan）一所小学校舍倒塌，造成26死亡，包含19名学童。当时担任特拉潘区区长的薛恩鲍姆否认校舍建造不合格是她办公室的责任，她也在隔年顺利当选墨西哥市市长。

薛恩鲍姆对科学方法和科技工具的善用，也展现在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间墨西哥市政府的应对，却仍旧未能防止死亡率高升。

2021年薛恩鲍姆担任墨西哥市市长期间，又发生公共工程灾难。当时墨西哥市捷运的一个高架段坍塌，酿成26死数十伤。她否认这起意外归咎于预算被砍的指控。

在这次选举的一系列激烈辩论会上，表现沉着的薛恩鲍姆面对最主要对手加维斯（Xochitl Galvez）的接二连三指控，她都避免望向对方，甚至不提到对方姓名。

加维斯称薛恩鲍姆「冷酷无情」，说她对癌症儿童病患和地震灾民缺乏同情心。不过薛恩鲍姆会偶尔展现较温暖的一面，亲吻和拥抱支持者。

薛恩鲍姆曾表示：「执政是关于做决定。你必须做出决定，并且承担这个决定带来的压力。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）