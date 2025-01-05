委内瑞拉反对派领袖现身阿根廷 拟赴美与拜登会谈

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（法新社布宜诺斯艾利斯4日电） 流亡海外的委内瑞拉反对派政治人物龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）今天表示，他计划与美国总统拜登会谈。

法新社报导，委国去年7月底争议性大选过后，境内多名反对派领导人被捕，另有大批民众因涉嫌参加抗议活动而遭镇压。坚称在大选击败委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）的反对派总统候选人龚萨雷兹，则于去年9月流亡海外。

他目前在阿根廷会见阿国总统米雷伊（Javier Milei），并说将于明天前往美国，但目前尚不清楚何时与拜登进行对话。

龚萨雷兹在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）表示：「我们正计划与总统拜登对话，也在等待美国新当局的进一步消息。」他指的是即将于1月20 日上任的美国总统川普。

龚萨雷兹声称自己赢得委内瑞拉大选、为合法当选总统，目前展开一趟区域之旅，盼赢得国际支持，这趟旅行他先与米雷伊见面。

75岁龚萨雷兹与米雷伊一起出现在阿根廷总统府「罗沙达大厦」（Casa Rosada）阳台，总统府前方的「五月广场」（Plaza de Mayo）有数百名委内瑞拉人高呼「委内瑞拉，你并不孤单！」

米雷伊今天声明指出：「在马杜洛政权的不公与施虐之下，阿根廷不会保持沉默。」

再过几天，马杜洛即将在委国首都卡拉卡斯（Caracas）宣誓就职，展开第3个总统任期。

美国、欧洲联盟和其他数十国表示，委内瑞拉选务官员至今未公布去年7月28日大选计票细节，操纵了选举结果。

部分国家承认龚萨雷兹是赢家；包括俄罗斯在内的少数国家则承认马杜洛当选。（译者：纪锦玲）