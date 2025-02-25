委内瑞拉反对派：数月内第4名成员狱中过世

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（法新社卡拉卡斯24日电） 委内瑞拉反对派领袖马查多今天表示，他们的资深成员艾拉乌乔已离世，为去年11月以来第4名在狱中过世的成员。艾拉乌乔是在委内瑞拉总统马杜洛去年争议性连任后遭逮捕。

法新社报导，马查多（Mar?a Corina Machado）在社群平台X一则贴文指出，马杜洛（Nicolas Maduro）政府「暗杀」艾拉乌乔（Reinaldo Araujo）。

马查多在贴文中写道：「艾拉乌乔有严重的健康问题，但被拒就医协助。直到今天，一切都太晚了。」

艾拉乌乔于1月9日被捕，就在马杜洛宣誓连任的前一天。

马杜洛在去年7月选举后，宣称自己赢得第3个6年任期，但委国反对派和国际社会许多国家都称马杜洛窃取选举结果。

对马杜洛政权友好的委内瑞拉国家选举委员会（CNE）称马杜洛当选，但未提供计票细节。反对派则称他们的候选人龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）才是真正赢家。

马杜洛宣称胜选引发委国大规模抗议活动，在当局镇压下，造成28人死亡，有2400人入狱；其中约500人还在关押中，而人权组织称当局仍在逮捕异议人士。

根据委内瑞拉非政府组织「刑事司法论坛」（Foro Penal）说法，委内瑞拉目前关押1061名「政治犯」。（译者：纪锦玲）